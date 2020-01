Leppävaarassa asuva Tuula Mäkinen huomasi yhtäläisyyden tutun espoolaiskartanon ja ahvenanmaalaisen Pirkka-juustopakkauksen välillä.

Onpa siinä tutunnäköinen kartano, mutta eikö se ole tuossa muutaman sadan metrin päässä täällä Leppävaarassa, eikä suinkaan Ahvenanmaalla?

Suurin piirtein näin espoolainen Tuula Mäkinen ajatteli, kun hän huomasi, millainen kuva on Pirkka parhaat -juustopaketissa, jonka hän oli kauppareissullaan ostanut Sellon Citymarketista.

Mäkinen oli kiinnittänyt juustopakkauksessa huomion siihen, että juuston kerrotaan olevan ahvenanmaalaista kartanojuustoa, mutta kuvan kartano muistuttaa Leppävaaran ytimessä olevaa Albergan kartanoa.

Mäkiselle kartano on tuttu, sillä hänellä on tapana pyöräillä ja lenkkeillä koiransa kanssa toistuvasti sen ohitse.

”Se kartano on oleellinen osa tätä yhteisöä. Huomasin pakkauksesta heti, että samasta kartanosta on kyse.”

Kyseistä juustoa Mäkinen ei ollut aiemmin ostanut.

Niinpä hän päätti vielä tarkistaa leppävaaralaisten Facebook-ryhmästä, oliko pakkaus osunut muiden silmiin, ja oliko kuvassa tosiaan Albergan kartano vai olisiko sittenkin Ahvenanmaalla tai jossain muualla samankaltainen kartano. Pakkauksessa kun ei ole mainintaa kartanosta.

Selvisi, ettei Mäkinen ollut ainut, joka oli hoksannut yhtäläisyyden.

Niinpä Mäkinen päätti tämän innoittamana käydä kuvaamassa kartanon yksi yhteen juuri samasta kuvakulmasta kuin mitä se on pakkauksen kannessa. Kuvan kartanosta ja juustopaketista hän julkaisi myöhemmin leppävaaralaisten ryhmään, jossa on pohdittu sitä, miten kuva on valittu mainostamaan ahvenanmaalaista kartanojuustoa.

K-ryhmältä vahvistetaan, että espoolaisten tarkkasilmäinen havainto on aivan oikea. Pirkka parhaat -sarjaan kuuluvan kartanojuuston pakkauksen kuvaan valittiin Albergan kartano vuonna 2017.

K-ryhmän kehityspäällikkö Taija Väre vastaa sähköpostitse, ettei kuvaa ole valittu sen perusteella, että tuote on valmistettu Ahvenanmaalla. Kuva-aiheen valintaan on vaikuttanut kartanojuuston nimi.

Erityistä syytä siihen, miksi valinta osui Albergan kartanoon, ei kuitenkaan ole.

”Meistä kyse oli upeasta kuvasta”, Väre kirjoittaa sähköpostiviestissään.