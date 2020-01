Kaupunki lupaili jo vuosi sitten, että asukkaiden oikoreittinä käyttämä hätäpoistumistie muutetaan viralliseksi kulkureitiksi Urheilupuiston metroasemalla. Uudistetun reitin pitäisi olla valmis helmikuussa.

Urheilupuiston metroasemalta Jousenkaaren suuntaan kulkevat ovat vihdoin saamassa virallisen kulkureitin, joka lyhentää heidän matkaansa usealla sadalla metrillä.

HS Espoo kertoi vuosi sitten, kuinka Jousenkaaren suuntaan kulkevat olivat ryhtyneet käyttämään kulkureittinään metroaseman yhteyteen rakennetun pysäköintitalon hätäpoistumistietä.

Lue lisää: Ihmiset oikaisevat pysäköintitalon hätäpoistumistien kautta metrolle – Espoo antoi periksi ja nyt siihen tehdään virallinen kulkureitti

Nyt epävirallisesta reitistä ollaan tekemässä virallista. Asemasta vastaava Länsimetro oy aloitti viime vuoden puolella rakennustyöt virallisen kulkureitin rakentamiseksi hätäpoistumistien paikalle.

”Tähän lähdettiin matkustajilta saadun palautteen pohjalta. Tämä lyhentää monien käyttäjien matka-aikaa selvästi”, sanoo Länsimetron viestintäjohtaja Satu Linkola.

Myös Espoon kaupunki toivoi sujuvamman kulkuyhteyden rakentamista. Espoon kaupungin teknisen toimen johtaja Olli Isotalo kertoi vuosi sitten HS Espoolle, että muutostöiden valmistelu oli jo aloitettu.

”Kyseessä on pieni työ. Vähän pitää töitä tehdä pysäköintitalon ulkopuolella. Kyse ei onneksi ole suuren suuresta asemasta”, Isotalo sanoi.

Muutostöissä sisäänkäynnille rakennetaan muun muassa uusi ulko-ovi ja sisäänkäyntikatos. Kulkuyhteydestä tehdään myös esteetön. Ihan läpihuutojuttu ei uuden kulkuyhteyden rakentaminen ole ollut.

”Tämä on vaatinut omat lupamuutoksensa ja viranomaistarkistuksensa”, Linkola sanoo.

Hätäpoistumistien ovi on ollut suljettuna muutostöiden ajan. HS Espooseen otti yhteyttä lukija, joka kummasteli, eikö hätäpoistumistien sulkemisesta vanerilevyillä aiheudu turvallisuusuhkaa.

Linkola vakuuttaa, että näin ei ole.

”Asemalla on vaihtoehtoinen pelastautumisreitti. Työn tekemisen ajaksi alkuperäinen ovi on laitettu kiinni, mutta muuten hätäpoistumistie on käytössä. Sinne on toinen sisäänkäynti.”

Uudistettu kulkuyhteys Jousenkaaren suuntaan on tarkoitus ottaa käyttöön helmikuussa, kunhan siellä on ensin tehty viimeiset viranomaistarkistukset.