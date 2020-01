Rödskogs skolan vanhin osa on rakennettu vuonna 1917. Alkuperäinen rakennus tuhoutui tulipalossa 1915.

Pohjois-Espoossa perustettiin kyläyhdistys pelastamaan vanha koulu. Asukkaat eivät pidä sisäilmaongelmia niin laajoina, mitä heille on annettu ymmärtää.

Pohjois-Espoossa on ryhdytty toimiin yli satavuotiaan koulurakennuksen pelastamiseksi. Ruotsinkielisen Rödskogs skolan eli Röylän koulun vanhaa koulurakennusta uhkaa jopa purkaminen.

Espoon kaupungin mukaan koulurakennusta ei kannata kunnostaa, ja kesällä se sulki rakennuksen sisäilmaongelmiin vedoten.

Kyläyhdistys Pro Rödskog ry on asiasta eri mieltä. Koulurakennuksen pelastamiseksi syksyllä perustettu kyläyhdistys uskoo, että hirsirakenteinen koulu on kunnostettavissa, eivätkä sisäilmaongelmat ole niin laajat kuin mitä on annettu ymmärtää.

Pro Rödskog ja Espoon kaupunki ovat neuvotelleet sopimuksesta, jonka mukaan yhdistys aloittaa koulurakennuksen kunnon selvittämisen ja mahdollisten korjaustöiden suunnittelun ensi kesän loppuun mennessä.

Se aikoo esimerkiksi teettää uusiksi rakennuksen korjaustarpeista ja sisäilmasta tehdyt tutkimukset. Tämän talven aikana on tarkoitus tehdä ensimmäiset kuntotutkimukset, joita varten yhdistys on hakenut rahaa ulkopuolisilta säätiöiltä.

Pro Rödskogin puheenjohtajan Matts Dumellin mukaan tavoitteena on, että vanhasta koulurakennuksesta tulisi alueen kyläyhteisöjen toiminnan keskus. Hänen mukaansa Pohjois-Espoon kaksikielisten kylien, Pakankylän, Snettansin, Röylän ja Lahnuksen, alueella ei ole toista vastaavaa tilaa, joka sopisi esimerkiksi eri yhdistys- ja harrastustoiminnalle.

Mikäli koulurakennus saadaan kunnostettua, tarkoituksena on vuokrata sitä esimerkiksi eri yhdistyksille ja kaupungille, Dumell kertoo.

Aiemmin rakennuksessa toimi myös esimerkiksi koululaisten liikunta- ja iltapäiväkerhotoiminnan tilat.

”Se on tämän kylän keskus ja osa Kehä III:n pohjoispuolen kulttuurimaisemaa. Täällä ei ole myöskään muuta korvaavaa ja yhtä suurta tilaa. Siksi haluamme säilyttää sen.”

Rödskogs skolan on Espoossa ainut ruotsinkielinen peruskoulu Kehä III:n pohjoispuolella. Sen vanhin osa on rakennettu vuonna 1917.

Koulurakennuksen ja sen vieressä olevan päiväkotirakennuksen sisäilman laatua selvitettiin vuonna 2014. Kaupungin teettämissä ja Pöyry Finland Oy:n tekemissä sisäilmamittaus- ja mikrobikartoitustutkimuksissa rakennuksissa todettiin olevan kosteus- ja homevaurioita.

Koulu määrättiin tuolloin evakkotiloihin Kalajärven kouluun. Esimerkiksi vanhempien ja kyläläisten keskuudessa evakkoa kuitenkin vastustettiin, sillä sitä pidettiin hätiköitynä, eikä oppilailla ja henkilökunnalla ollut heidän mukaansa havaittu oireita koulutiloissa.

Viime keväänä kaupunki ilmoitti, että koulutoiminta lakkaa kokonaan vanhassa rakennuksessa ja uusi siirtokelpoinen koulurakennus otetaan käyttöön. Samaan aikaan Tilapalvelut ilmoitti selvittävänsä koulurakennuksen ja päiväkotirakennuksen purkamista.

Tällä hetkellä oppilaita on koulussa noin 50. Koulun oppilasmäärä on hieman kasvanut, sillä vuonna 2014 oppilaita oli 44.