Pellavaniementie on Espoon vanhin asemakaavassa nimetty katu. Muistona menneestä sen varrella on kolme 1900-luvun alun puuhuvilaa, joista yhden piharakennuksessa asuu näyttelijä Juha Veijonen.

Ruskea hiekka rapisee kenkien alla, ja joulukuun vesisade rummuttaa takin huppua. Tässä sitä nyt ollaan, historiallisella paikalla. Kumisaappaiden alla rapiseva hiekkatie ei nimittäin ole mikä tahansa hiekkatie. Se on Espoon vanhin asemakaavassa nimetty katu. Pellavaniementie oli nykyisellä linjalla ja nimellä jo vuonna 1926 laaditussa asemakaavassa.

Nykyisin Perkkaalla sijaitseva Pellavaniementie on pelkästään kävelijöille ja pyöräilijöille varattu kapea hiekkatie. Aikoinaan se oli kuitenkin yksi alueen keskeisistä kaduista. Muistona menneestä hiekkatien varrella sijaitsee kolme 1900-luvun alun puuhuvilaa.

Vuosien saatossa huvilat ovat jääneet puristuksiin Kehä I:stä reunustavien toimistotalojen ja 1990-luvulla rakennettujen kerrostalojen väliin. Nyt jäljelle jääneet huvilat muodostavat oman pienen keitaansa arkisen toimistoympäristön keskelle.

Pellavaniementien keitaassa asuu myös näyttelijä Juha Veijonen yhdessä puolisonsa, floristi Maria Hämäläisen kanssa. Pariskunta vuokraa yhden huvilan piharakennusta. Pellavaniementielle he päätyivät Puu-Käpylästä nähtyään netissä ilmoituksen vapaasta asunnosta puolisentoista vuotta sitten.

”Piha on upea! Kesällä tätä ympäröi metsä, eikä tänne edes näy nuo toimistotalot. Täällä on omassa rauhassa”, Hämäläinen sanoo.

”Tämä on tällainen ihmeellinen salainen puutarha. Joka puolella on pelkkää virastoa. Tämä on tosi viehättävä, snadi yksityiskohta täällä toimistotalojen keskellä”, Veijonen jatkaa.

Se, että Hämäläinen ja Veijonen asuvat Espoon vanhimman kadun varrella, tuli pariskunnalle yllätyksenä. Kulku huviloihin tapahtuu toimistotalojen puolelta Lars Sonckin kaarelta, eikä Pellavaniementiellä ole edes kadunnimestä kertovaa kylttiä. Aikoinaan huviloihin kuljettiin Pellavaniementien puolelta, mutta siitä ajasta muistuttavat enää rinteessä sammaleen peitossa makaavat yksinäiset portaat.

Hämäläinen muistaa kyllä ihmetelleensä huviloita jo lapsena kulkiessaan bussilla Tapiolasta Leppävaaraan. Huvilat ehtivät vilahtaa lyhyesti bussin ikkunasta.

”Mietin silloin, että mitä ihmettä tuolla on. Ne tuntuivat vähän joltain kummitustaloilta. En silloin ajatellut, että joskus vielä asuisin täällä.”

Hämäläisen lapsuudessa 1990- ja 2000-lukujen taitteessa huvilat saattoivatkin muistuttaa vähän kummitustaloja, sillä ne olivat päässeet huonoon kuntoon. 2000-luvun alussa eräs pariskunta osti kaikki kolme huvilaa, kunnosti ne ja myi eteenpäin. Nykyisin kaikki huvilat ovat asuinkäytössä.

Pellavaniementie on peruja ajoilta, jolloin nykyisen Perkkaan alueelle suunniteltiin isoa huvilayhdyskuntaa. Tien nimesi 1920-luvulla arkkitehti Bertel Jung. Nimi Pellavaniementie tulee siitä, että katu johtaa kohti Tarvaspäätä ja Pellavaniemeä. Huvilat tien varteen oli rakennettu jo 1900- ja 1910-luvuilla.

Alueen maat omistava M. G. Stenius Ab oli tilannut arkkitehti Jungilta asemakaavan. Tarkoitus oli myydä paljon tontteja, joille rakennettaisiin huviloita. 1930-luvun lama pisti kuitenkin kapuloita rattaisiin, ja rakentaminen eteni hitaasti.

Arkkitehti Bertel Jungin laatima Leppävaaran asemakaava vuodelta 1926. Uudenmaan läänin maaherra vahvisti kaavan vuonna 1928. Pellavaniementie näkyy kuvan oikeassa alalaidassa.

Lopulta kävi niin, ettei Jungin suunnittelema katuverkko toteutunut. Pellavaniementie sijaitsee kuitenkin edelleen samalla paikalla ja samalla nimellä kuin mihin Bertel Jung sen aikanaan asemakaavassaan merkitsi.

Yksi syy siihen, että Pellavaniementie on saanut pysyä paikallaan kaikki nämä vuodet, on sen varrella sijaitsevat huvilat. Alueen historiaa on haluttu kunnioittaa säilyttämällä alkuperäinen katu ja sen nimi. Toki mukana on myös sattumaa: Pellavaniementie ei ole jäänyt muun rakentamisen alle eikä sillä ole ollut muita kadunnimikaimoja.

”1970-luvun puolessa välissä Espoossa uudistettiin katujen nimistöä ja monet keskenään samannimiset tiet saivat uuden nimen. Pellavaniementiellä ei ollut kilpailijaa. Se ei ole niin tavallisen kuuloinen nimi”, sanoo Espoon kaupungin nimistöntutkija Sami Suviranta.

1980-luvulla nimenvaihdos tosin oli lähellä. Silloin Pellavaniementielle ehdotettiin nimeä Yhdyskunnanmäki. Nimi viittaisi alueella toimineeseen huvilayhdyskuntaan. Lopulta ainoastaan huviloiden muodostama kortteli nimettiin Yhdyskunnanmäeksi ja Pellavaniementie sai säilyttää nimensä.

Veijonen ja Hämäläinen ovat viihtyneet Pellavaniementiellä. Huviloiden muodostamassa saarekkeessa toimistojen ja kerrostalojen välissä on omaa eksotiikkaansa. Toimistotalot vaimentavat sopivasti vieressä pauhaavan Kehä I:n metelin, ja melkeinpä kaikki liikenne alueella hiljenee työpäivän päätyttyä viiden jälkeen.

Kesäisin Veijonen ja Hämäläinen istuvat vehreällä pihalla, juovat aamukahvia ja katselevat, kuinka ihmiset kulkevat töihin.

”Ne menee siinä salkut kädessä duuniin. Osa niistä katselee myös meitä vähän ihmetellen”, Veijonen kertoo.

Sekin kuuluu elämään salaisessa puutarhassa, Espoon vanhimman kadun varrella.

Jutun teossa on käytetty muun muassa seuraavia lähteitä: Espoo – oma lukunsa (Espoon kaupunkisuunnittelukeskus 2008), Leppävaaran ytimessä (Leppävaara-seura 2019)