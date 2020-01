Pääkaupunkiseudun lukioiden urheilulinjoilla voi treenata melkein mitä vain lajia. Suosituimpia lajeja ovat jääkiekko ja jalkapallo.

Hallissa on hiljaista ja melkein yhtä hämyisää kuin joulukuisena aamuna ulkona. Tasaisin väliajoin kuuluu kopsahdus, kun pallo osuu maahan.

Kello on kahdeksan aamulla ja käynnissä ovat Haukilahden lukion ja Season Golf Academyn aamuharjoitukset.

Lukion ensimmäisellä luokalla opiskeleva Veikka Viskari ja juuri ylioppilaaksi kirjoittanut Saku Halonen lämmittelevät lyömällä palloja ylätasanteelta. Rento heilautus ja kops, pallot kaartavat komeassa kaaressa radalle.

Täällä Eestinmalmilla sijaitsevassa harjoitushallissa Veikka Viskari, 16, treenaa useita tunteja viikossa. Aamuharjoitusten jälkeen hän suuntaa oppitunneille Haukilahden lukioon Otaniemeen. Koulupäivän jälkeen hän tulee takaisin hallille.

”Koulu on ollut aina tärkeää, samoin urheilu. Urheilulinjalla ne pystyy yhdistämään helposti”, Viskari sanoo.

Itse asiassa opiskelu ja urheilu ovat Viskarille niin tärkeitä, että ensin hän muutti golfin takia Espanjaan ja nyt koulun – ja toki myös golfin – takia takaisin Suomeen. Haukilahden lukion urheilulinjalle Viskarin houkuttelivat vanhat lätkäkaverit.

Monesta voi tuntua hullulta, että Viskari on vaihtanut Espanjan talvien aurinkoiset viheriöt hämärään halliin Espoon Eestinmalmilla. Viskari on kuitenkin ratkaisuunsa tyytyväinen.

”Tekniikan kannalta tämä on hyvä. Täällä ei tarvitse niin välittää siitä, mihin pallo menee. Voi enemmän keskittyä lyöntiin. Luonnossa keskittyminen menee helposti palloon. Sitä alkaa väkisinkin seurata, minne se menee.”

Lukion jälkeen Veikka Viskari haluaisi opiskelemaan Yhdysvaltoihin.

Pääkaupunkiseudulla tavoitteellisen urheilun ja lukio-opinnot pystyy yhdistämään monessa lukiossa. Virallisia urheilulukioita on kolme, Mäkelänrinteen lukio, Pohjois-Haagan yhteiskoulun lukio ja ruotsinkielinen Brändö gymnasium. Nämä ovat niin sanottuja erityistehtävän saaneita lukioita, joissa osan pakollisista lukiokursseista pystyy korvaamaan urheilukursseilla.

Sen lisäksi Haukilahden, Sotunginja Leppävaaran lukiossa on urheilulinja. Niissä pakollisia lukiokursseja ei pysty korvaamaan urheilukursseilla, mutta muuten ne toimivat hyvin samalla tavalla kuin erityistehtävän saaneet urheilulukiot. Kaikissa on tarjolla valmennusta, urheiluharjoituksille on raivattu lukujärjestykseen aikaa ja opinnot joustavat treenien mukaan.

Suosituimpia lajeja ovat kaikissa lukioissa isot joukkuelajit, jalkapallo ja jääkiekko, mutta painotuserojakin löytyy. Esimerkiksi Haukilahdessa on paljon joukkuevoimistelijoita, mikä johtuu siitä, että moni espoolaisen seuran Olarin voimistelijoiden nuori hakeutuu opiskelemaan Haukilahteen. Sotungin lukiossa taas on aloitettu tänä syksynä hiihtäjien valmennusryhmä. Mäkelänrinteessä jalkapallon, jääkiekon, yleisurheilun ja koripallon jälkeen suosituimpia lajeja ovat muun muassa uinti, judo ja muodostelmaluistelu.

Käytännössä kaikissa lukioissa voi treenata melkein mitä tahansa lajia. Esimerkiksi Mäkelänrinteen lukioon hakee vuosittain nuoria yli 40 lajista ja sisään pääsee 30 eri lajin urheilijoita. Lajien kirjo on siis valtava.

”Meillä aloittaa vuosittain 130 urheilijaa. Isot lajit haukkaavat siitä valtaosan, mutta on paljon sellaisia lajeja, kuten esimerkiksi ratsastus, joissa on vain yksittäisiä urheilijoita”, summaa Mäkelänrinteen lukion urheiluvalmennuksesta vastaava apulaisrehtori Simo Tarvonen.

Valmennuksen järjestäminen vaihtelee lajeittain ja lukioittain. Joskus valmennuksesta vastaavat lukion omat valmentajat, joskus urheiluseurat ja joskus lajiliitot. Esimerkiksi Mäkelänrinteen lukiossa golfvalmennuksesta vastaa lajiliiton ja Mäkelänrinteen lukion yhteinen valmentaja. Haukilahdessa golftreenit taas on toteutettu yhdessä Season Golf Academyn kanssa.

”Meillä treenit on järjestetty niin, että suurimman osa valmennuksista toteuttaa lajin paikallisseura ammattivalmentajan johdolla. Joissain lajeissa myös lajiliitot järjestävät harjoituksia, mutta suurin osa on espoolaisten seurojen järjestämiä”, sanoo Haukilahden lukion urheiluvalmennuksen koordinaattori Heikki Taskinen.

Mäkelänrinnettä pidetään kovatasoisimpana urheilulukiona. Muissa lukioissa urheilulinjalla opiskelevien nuorten taso vaihtelee enemmän. Sotungin lukion rehtori Esa Partanen pitää tärkeänä, että eri tasoisilla urheilijoilla on mahdollisuus yhdistää lukio-opiskelu ja tavoitteellinen treenaaminen.

”Koen, että pääkaupunkiseudun urheilulukiot täydentävät tosiaan. On paljon nousevia urheilijoita, joilla ei ole peruskoulun päättymisen jälkeen niin paljon näyttöjä, mutta jotka kehittyvät lukion aikana. Jos aloituspaikkoja vähennettäisiin, paljon tällaisia nuoria jäisi ulkopuolelle”, Partanen sanoo.

Myös lukion sijainnilla on merkitystä. Tavoitteellisesti harjoittelevan nuoren kalenteri täyttyy nopeasti koulusta ja treeneistä. Jos vielä siirtymiin kuluu paljon aikaa, tulee päivistä helposti kohtuuttoman pitkiä.

”On hyvä, että on alueellisesti lukioita, joissa on urheilulinja. On tärkeää, että urheilevalla nuorella on mahdollisuus löytää lukio joko kodin läheltä tai sopivien liikenneyhteyksien varrelta”, sanoo Leppävaaran lukion urheilulinjan koordinaattori Heikki Saloranta.

Saku Halonen (vas) ja Veikka Viskari käyvät läpi lyönneistä kerättyjä tietoja yhdessä valmentaja Niklas Dahlgrenin kanssa.

Tavoitteellisen treenaamisen ja vaativien lukio-opintojen yhdistäminen voi olla rankkaa. Veikka Viskarilla siirtymä peruskoulusta lukioon on sujunut helposti.

”Tämä ei olisi voinut mennä paremmin. Olen aina tehnyt paljon hommia koulun suhteen, joten muutos peruskouluun ei ole ollut iso. Koulu on myös joustanut hyvin treenien kanssa.”

Viskarin tavoitteet ovat selvät: lukioaikana olisi tarkoitus päästä pelaamaan Euroopan huippuamatöörikisoissa, ylioppilaslakki saada syksyllä 2022, sen jälkeen armeijaan ja sitten stipendillä Yhdysvaltoihin opiskelemaan ja pelaamaan golfia.

Sitä ennen on tosin vielä aika monet aamutreenit.