Kuvataiteilija David Popa tekee suomalaisille rantakallioille jättikokoisia muraaleja. Tarvittiin kuitenkin matka Ecuadoriin ennen kuin hän löysi paikkansa Suomesta, rakastui ja sai inspiraation taiteelleen.

Ensin valtavan kokoiset naisen kasvot ilmestyivät metsään, sitten kiviin ja kallioille. Teosten takana on yhdysvaltalainen kuvataiteilija David Popa, joka tuli monille tunnetuksi, kun hän maalasi vaimonsa kasvot elokuussa Helsingin Lauttasaaren edustalla olevalle luodolle.

Marraskuussa Popa oli jälleen maalaamassa yhtä uutta teosta toisella rantakalliolla. Tällä kertaa hänen jalkojensa alle syntyi teos vastasyntyneen lapsen kasvoista, Born of Nature.

Kalliolla kävellessä 10 metriä pitkää ja 8 metriä leveää fotorealistista teosta tuskin huomaa, se näkyy vain ilmasta dronella kuvattuna. Dronea Popa käyttää apuna, jotta hän voisi hahmottaa, mitä on tekemässä.

Katso videolta, kuinka Born of Nature -teos syntyy rantakalliolle.

Nyt teoksen maalaamisesta on kulunut aikaa jo toista kuukautta. Popa katselee siitä otettuja valokuvavedoksia Espoon Kauklahdessa sijaitsevalla työhuoneellaan, mutta alkuperäinen työ on jo kadonnut kalliolta.

Niin on tarkoituskin. Popan maalaamat suurikokoiset muraalit kestävät vain lyhyen ajan. Lopulta ne haalistuvat ja huuhtoutuvat pois, sillä väreinä hän käyttää luonnonmukaisia, poispeseytyviä ja myrkyttömiä maapigmenttejä.

”Tässä on kyse täysin samasta ideasta kuin jos lapset piirtävät väriliiduilla asfalttiin.”

Kallioille maalattuja muraaleja Popa on tehnyt vasta viime talvesta lähtien. Kesti useamman vuoden etsiä eri tapoja, joilla hän voisi yhdistää monet kiinnostuksen kohteensa: urheilun, luonnossa liikkumisen ja taiteen – seikkailumieltä unohtamatta.

David Popa on maalannut muraaleja myös seiniin sekä metsiin puiden väliin pingotetuille muovikelmuille.

New Yorkista kotoisin olevan Popan lapsuudenkodissa taide oli joka puolella läsnä, sillä hänen isänsä Albert Popa on kuvataiteilija. Myös lapsia kannustettiin kuvataiteen pariin, ja David Popakin opiskeli taidekoulussa ja maalasi.

Kuvataide ei kuitenkaan tuntunut aivan omimmalta. Popa ei voinut kuvitella työskentelevänsä koko päivää sisätiloissa studiossa, kuten hänen isänsä teki. Popa tykkäsi liikkua paikasta toiseen. Eikä hän halunnut maalata mitään pientä, vaan päinvastoin, mahdollisimman isoa.

”Minua kiinnostivat paljon enemmän urheilu, retkeily ja maailman näkeminen kuin kuvataide. Esimerkiksi kun yliopistoaikana oli vaihtoehtoina, lähteäkö opiskelemaan taidetta Italiaan vai vaeltamaan vuorille, valitsin jälkimmäisen.”

Jonkinlaista seikkailuntuntua Popa sai aluksi graffitien maalaamisesta. Graffitimaalari hän on oikeastaan jo toisessa polvessa, sillä niitä hänen isänsä teki myös nuorempana muutaman vuoden ajan.

”Hän kuului niiden nuorten joukkoon, jotka aloittivat graffitien maalaamisen New Yorkissa 1970–1980-lukujen taitteessa. Parin vuoden ajan hän teki niitä paljon, mutta lopetti sitten ja lopulta vaihtoi aivan vastakkaiseen suuntaan taiteen tekemisessä. Yksi syy lienee graffiteihin liittyneet lieveilmiöt. Häntä puukotettiin yhdessä tappelussa niin, että hän meinasi kuolla”, Popa kertoo.

Popan kohdalla ongelmana oli se, ettei New Yorkissa ole juurikaan laillisia graffitiseiniä, joihin saa vapaasti maalata. Sellainen kuitenkin löytyy Bostonista, jonne hän matkasi maalaamaan.

Seinämaalaus Alvar Aallosta löytyy kauppakeskuksesta Otaniemestä.

Isoja graffiteja tehdessään Popa huomasi, kuinka fyysistä maalaaminen on. Spraymaalin kanssa hän oli jatkuvasti liikkeessä kuten urheillessakin. Toinen, mikä hänelle valkeni tuolloin, oli se, kuinka hienotkin työt saattavat olla hyvin väliaikaisia. Kaiken ei edes tarvitse kestää aikaa.

”Vaikka olisi tehnyt kuinka hienon graffitin, seuraavana päivänä joku toinen tyyppi oli saattanut käydä maalaamassa sen päälle.”

Popa jatkoi maalaamista myös, kun hän saapui Suomeen kuusi vuotta sitten. Hänen tekemiään julkisia muraalitöitä ovat esimerkiksi Otaniemessä A Bloc -kauppakeskuksessa oleva maalaus Alvar Aallosta ja Järvenpäässä kerrostalon seinää koristava seinämaalaus.

Jonkin aikaa Popan tavoitteena oli tulla kansainvälisesti tunnetuksi muraalitaiteilijaksi. Sitten hän tuli tietoiseksi siitä, ettei hänelle riittänyt kaupunkiympäristössä seinältä toiselle liikkuminen. Hän halusi liikkua luonnossa paljon enemmän.

”Vaikka olen kasvanut New Yorkissa, lähes joka viikonloppu menimme jonnekin luontokohteeseen New Yorkin osavaltioon tai Long Islandille. Kiinnostuin myös eri luontokuvaajien kuvista ja mietin, että miten voisin omaa tekemistäni laajentaa. Tajusin, että voisin maalata luonnossa.”

” ”Tajusin, että voisin maalata luonnossa.”

Suomessa Popa on tullut tunnetuksi juurikin metsiin tekemistään ja biohajoavalle muovikelmulle maalatuista töistään. Teoksista otetuissa kuvissa näyttää siltä kuin maalatut naisen kasvot leijuisivat ilmassa. Ne ovat kummastuttaneet niin metsässä kulkeneita kuin sosiaalisessa mediassa kuvia katsoneitakin.

Popa sai ajatuksen käyttää muovikelmua, koska hän halusi rakentaa väliaikaisen seinän keskelle metsää. Puiden väliin pingotettu muovikelmu oli siihen tarkoitukseen kätevämpi vaihtoehto kuin varsinainen seinärakennelma.

Ensimmäisen tällaisen työn hän teki appivanhempiensa mökkimaille Viitasaarelle.

”Se on käytännössä keskellä ei mitään. Sitten yksi luontokuvaaja sattui juuri siihen metsään, huomasi työni ja jakoi siitä kuvan.”

Pian tämän jälkeen sosiaalisessa mediassa ja lehdissä levisi tieto ”mysteeritaiteilijasta”. Varsinkin, kun samankaltaisia muovikelmulle maalattuja kasvoja alkoi ilmestyä metsiin myös Espoossa, Sipoossa ja Lohjalla.

Born of Nature -teos valmistui marraskuussa.

Facing the Universe -teos Porvoon Emäsalossa tammikuussa 2019.

Ephemeral -teos Lauttasaaressa elokuussa. David Popa maalasi kuvan puolisostaan.

Ihailun ja ihmettelyn lisäksi ne saivat osakseen myös jonkin verran kritiikkiä. Popa itsekin pohti sitä, kuinka hyvin luonto ja muovi sopivat yhteen taiteen tekemisessä, vaikka muovikelmuteoksiakaan hän ei ollut tarkoittanut luontoon jätettäväksi. Popa päätti etsiä keinoja, miten hän voisi maalata luontoystävällisesti.

”Halusin maalata myös paljon suuremmille pohjille.”

Sitten Popa tajusi: kalliot. Samalla ne palaset, joita hän oli yrittänyt pitkään sovittaa keskenään, loksahtivat yhteen, Popa kertoo työhuoneellaan. Nyt hän on löytänyt keinon, jolla voi yhdistää taiteen, urheilun ja luonnossa liikkumisen.

Viimeiset pöydällä olevat valokuvavedokset odottavat postitusta. Ulkona sataa niin, että tässä säässä maalaukset kallioilta huuhtoutuisivat varmasti pois.

Mutta siihen, että Popa on työhuoneellaan Espoossa, liittyy vielä yksi käänteentekevä seikka. Joku voisi kutsua sitä uskomattomaksi sattumaksi, toinen kohtaloksi ja kolmas johdatukseksi.

Ilman erästä peruuntunutta lentoa Popa olisi tuskin koskaan päätynyt maalaamaan muraaleja Suomeen. Kuusi vuotta sitten hän oli reissaamassa Ecuadorissa kaverinsa kanssa, mutta paluumatkan lento peruuntui ja lennon aikataulua jouduttiin muuttamaan. Tästä korvaukseksi Popa sai 600 dollarin arvoisen hyvityskupongin.

New Yorkiin palattuaan Popalla tuli puheeksi yhden hyvän ystävänsä kanssa, mihin kupongin voisi käyttää. Popan kaveri kertoi, että hänellä on veli, joka asuu Suomessa ja on naimisissa suomalaisen naisen kanssa.

”Lisäksi hän kertoi, että Suomessa on paljon graffitiseiniä, joihin saa luvallisesti maalata. Hän ehdotti, että ehkä voisin mennä Suomeen maalaaman ja olla heidän luonaan. Päätin lähteä. Se on ainoa syy, miten päädyin tänne.”

Popan piti tulla tänne vain kesälomareissulle. Kävi kuitenkin niin, että tällä kaverin veljen vaimolla on sisko, johon Popa rakastui.

Hänen kasvonsa Popa maalasi Lauttasaaren edustalla olevalle luodolle.