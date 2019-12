Pimeällä myös busseissa on hämärämpi valaistus. Kuva on tammikuulta 2017.

Pääkaupunkiseudun bussien etuosissa valaistus on himmeä. Kirkkaat sisävalot heijastuisivat tuulilasiin ja haittaisivat näin kuljettajan näkyvyyttä.

Nyt eletään vuoden pimeintä aikaa. Aamulla, kun lähtee kotoa, on pimeää, ja illalla, kun palaa kotiin, on pimeää. Hämärää on myös lähiliikenteen busseissa.

Mitä pimeämpää ulkona on, sitä hämärämmäksi säädetään bussien sisävalaistus. Tämä johtuu turvallisuussyistä. Kirkkaat sisävalot heijastuvat nimittäin tuulilasiin ja haittaavat näin kuljettajan näkyvyyttä.

”Busseissa on pari, kolme eri asetusta, jolla säädetään matkustamon valaistusta. Ne ovat valoisa, himmeä ja keskivälin valaistus. Valaistusta säädettäessä otetaan huomioon liikenneturvallisuus ja matkustajien mukavuus”, sanoo Pohjolan liikenteen viestintäasiantuntija Elli Hiironen.

Pohjolan liikenne ajaa useita pääkaupunkiseudun lähiliikenteen linjoja.

Jos haaveilee aamun valohoidosta, ei ainakaan kannata hakeutua bussin etuosaan. Siellä valaistus on himmeämpi nimenomaan sen takia, että vältyttäisiin tuulilasiin osuvilta heijastuksilta. Sen sijaan bussien takaosissa valaistus on usein kirkkaampi.

”Jos esimerkiksi haluaa lukea kirjaa bussissa, kannattaa hakeutua bussin takaosaan”, Hiironen neuvoo.

Sen, kulkeeko bussi sähköllä vai polttoaineella, ei pitäisi vaikuttaa valaistuksen tasoon. Valtaosassa busseja on nykyään käytössä ledivalaistus, jota kuljettajan on helppo itse säätää.