Axel Toivonen (vas) ja Niko Vuorenmaa ovat tutustuneet toisiinsa RC-autojen kautta. Toivonen on Eurorc:n pääomistaja ja Vuorenmaa toimitusjohtaja.

Alex Toivonen perusti verkkokaupan, joka myy kauko-ohjattavien autojen varaosia eri puolille maailmaa. Hänen työpisteensä on ison olohuoneen perällä Tapiolassa.

Viimeisin sähköposti on saapunut puoli kahdelta yöllä. Siinä kerrotaan alaoven koodi. Viestin lähettämisen ajankohta kuvaa hyvin yrittäjä Axel Toivosen tapaa tehdä töitä.

”Hienoa on se vapaus, minkä tämä työ tuo. Voin tehdä töitä silloin, kun huvittaa”, Toivonen sanoo kotitoimistossaan Espoon Tapiolassa.

Toivosen työpiste sijaitsee ison olohuoneen perällä. Omaa työhuonetta Toivosella ei ole ollut pitkään aikaan. Työnteko kotoa käsin onnistuu, vaikka asunnossa asuu Toivosen lisäksi tämän puoliso ja pariskunnan neljä lasta.

Usein Toivonen herää samaan aikaan lasten kanssa, ja kun asunto on tyhjentynyt, Toivonen nukkuu pienet päiväunet. Sen jälkeen hän tekee töitä siihen asti, että lapset tulevat kotiin. Toivonen aloittaa työnteon uudestaan illalla yhdeksän ja kymmenen aikaan ja tekee töitä siihen asti, että saa haluamansa valmiiksi. Joskus se tarkoittaa sähköpostin lähettämistä puoli kahdelta yöllä.

Toivonen on verkkokauppayrittäjä: hän on erilaisilla rooleilla mukana muutamassa verkkokauppaa tekevässä firmassa. Niistä ehkä erikoisin on kauko-ohjattavien autojen varaosien verkkokauppaan erikoistunut Eurorc, jonka Toivonen perusti vuonna 2010.

Axel Toivonen nauttii verkkokauppiaana olemisesta, mutta ei viihdy parrasvaloissa. ”Olen valinnut verkkokauppiaan uran siksi, ettei siinä tarvitse olla ihmisten kanssa tekemisissä”, hän sanoo ja nauraa päälle.

Nyt Eurorc tekee reilun miljoonan euron liikevaihtoa ja työllistää kokopäiväisesti viisi ihmistä. Toivonen on yrityksen pääomistaja. Muita omistajia ovat firman toimitusjohtaja Niko Vuorenmaa ja Nicolas Fogelholm, joka vastaa muun muassa verkkokaupan markkinoinnista ja mainonnasta.

Eurorc:n ainoat toimitilat sijaitsevat Hämeessä Tervakoskella, missä on yrityksen toimisto ja varasto. Myös toimitusjohtaja Vuorenmaa asuu Tervakoskella.

Useimmiten Toivonen ja Vuorenmaa kommunikoivat keskenään etänä, mutta tänään Vuorenmaa on ajanut Tervakoskelta Tapiolaan tätä haastattelua varten.

Kun seuraa kaksikon sanailua Toivosen olohuoneessa, tulee nopeasti selväksi, ettei kaikkea sanottua tule ottaa turhan vakavasti.

”Axel huutaa mulle ja mä huudan työntekijöille”, Vuorenmaa esimerkiksi vastaa kysymykseen siitä, millainen on parivaljakon työnjako.

Kauko-ohjattavien autojen varaosia myyvän Eurorc:n varasto sijaitsee Tervakoskella.

Mutta miten konetekniikan diplomi-insinööri Espoosta ja sähköasentaja Tervakoskelta ovat onnistuneet luomaan kansainvälisen verkkokaupan, joka toimittaa joka kuukausi lähetyksiä lähes 40 maahaan? Yhtä kansainvälisiä verkkokauppoja ei Suomesta löydy kovinkaan monia.

Saadakseen tähän kysymykseen vastauksen, pitää aloittaa alusta, tässä tapauksessa Vantaan Rajakylässä sijaitsevalta RC-autoradalta. Kauko-ohjattavia RC-autoja harrastanut Toivonen oli ajamassa rataa ympäri, kun auto yhtäkkiä pysähtyi kuin seinään. Toivonen suunnisti hajonneen auton kanssa liikkeeseen, josta hän oli sen pari viikkoa aikaisemmin ostanut.

”Siellä ne purkivat auton osiin ja heittivät rikkoutuneet osat olkansa yli ja sanoivat, että laittavat auton tehtaalle”, Toivonen kertoo.

Meni pari viikkoa ja Toivonen soitti liikkeeseen kyselläkseen, mikä on auton tilanne.

”Liikkeestä sanottiin, että tässä menee muutama kuukausi. Käytännössä minun oli pakko ostaa kalliilla uudet osat. Mietin, ettei tässä ole mitään järkeä.”

Syntyi ajatus RC-harrastajille suunnatusta verkkokaupasta, jossa olisi tarjolla vain laadukkaita varaosia, nopea toimitusaika ja hyvä asiakaspalvelu. Ensin Toivonen kauppasi varaosia Otaniemen opiskelijakämpästään, ja verkkokaupan varaston virkaa toimitti puinen lipasto. Pienestä opiskelijakämpästä käsin Toivonen otti vastaan tilauksia ja laittoi paketteja postiin.

Alusta asti oli kuitenkin selvää, että verkkokaupan tavoitteet olivat jossain muualla kuin Otaniemen opiskelija-asunnossa. Sen takia firman nimeksikin tuli Eurorc. Tavoitteena oli tähdätä kansainvälisille markkinoille.

Toivonen halusi tehdä verkkokauppaa kunnianhimoisesti: asiakkaiden palautteisiin piti vastata nopeasti, kaikki myynnissä olevat osat olivat itse testattuja ja hyviksi havaittuja ja mukana piti olla myös niin sanottuja tiimikuskeja, kilpaa ajavia RC-kuskeja, jotka edustaisivat Eurorc:tä ja toimisivat samalla mielipidevaikuttajina.

Tätä kautta mukaan kuvioihin astui myös Vuorenmaa. RC-autoilla kilpaa ajanut Vuorenmaa tuli ensin tiimikuskiksi ja ryhtyi sitten auttelemaan verkkokaupalla. Koska palkkaa ei ollut siinä vaiheessa varaa maksaa, sai Vuorenmaa korvauksen firman osakkeina. Toimitusjohtajana hän on toiminut vuoden 2017 elokuusta.

”Mietimme, että kumpi meistä ottaa tästä palkkatyön ja sovittiin, että se on Niko. Niko on myös parempi toimitusjohtaja kuin minä”, Toivonen sanoo. Hän itse elää muista yrityksistä saamillaan tuloilla.

Niko Vuorenmaa on koulutukseltaan sähköasentaja. Eurorc-verkkokaupan toimitusjohtajana hän on toiminut pari vuotta.

Äkkiseltään kauko-ohjattavien autojen varaosien verkkokauppa ei välttämättä kuulostaa kovin nerokkaalta liikeidealta. Kuinka paljon kauko-ohjattavien autojen varaosille edes on kysyntää? Mutta juuri tässä piileekin homman nerous: verkkokauppa on helpompaa saada kannattavaksi pienellä ja tarkkaan valitulla kohderyhmällä kuin yrittämällä myydä kaikkea kaikille.

”Meillä on ollut alusta asti selkeä fokus: vakavasti harrastavat RC-autoilijat ja aloittelevat harrastajat, joista pyritään tekemään vakavasti harrastavia. Tälläkin alalla on paljon sellaisia, jotka myy volyymillä, mutta me halutaan keskittyä siihen, mitä tapahtuu myynnin jälkeen”, Toivonen selittää.

Käytännössä se tarkoittaa hyviä takuita ja mahdollisuuksia saada tukea ja apua harrastuksen jatkamiseen, kuten esimerkiksi erilaisia opetusvideoita, joissa kerrotaan, miten autoja voi tuunata ja varaosia käyttää.

”Mutta kyllä tämä on ollut kivinen tie. Ei verkkokauppa ole mitenkään helppoa. Pitää olla aika erikoinen tuote, että pystyy pärjäämään”, Vuorenmaa pohtii.

”Jos tästä haluaa tehdä itselleen ammatin, kannattaa katsoa suoraan Suomen rajojen ulkopuolelle. Jos toimii vain Suomessa, jää todennäköisesti junnaamaan johonkin 100 000 euron liikevaihtoon. Silloin on vähän sellaisessa kuoleman laaksossa”, Toivonen jatkaa.

Vuosikymmenen puolessavälissä Toivonen ja Vuorenmaa tarpoivat itse kuoleman laaksossa. Firman liikevaihto oli jumahtanut puolen miljoonan euron tietämille ja tuntui, ettei kasvua saanut oikein millään.

Toivonen ja Vuorenmaa halusivat päästä suoraan varaosien alkulähteille, tehtaille, saadakseen katteet ja toimitusvarmuuden kohdilleen ja hakeakseen sitä kautta kasvua.

”Mitäs me sitten tehtiin? Puukotettiin kilpailijoita, hustlattiin ja valehdeltiin toimittajille”, Toivonen vastaa kysymykseen siitä, miten puolen miljoonan liikevaihdosta päästiin eteenpäin.

Vuorenmaa tarkentaa hieman pääomistajan sanomisia:

”Yritimme tehdä yhteistyötä kilpailijoiden kanssa, mutta se osoittautui mahdottomaksi. Meidät nähtiin suoraan kilpailijoina. Niinpä me sitten ryhdyttiin pudottamaan kilpailijoita pois.”

Osan kilpailevista yrityksistä Toivonen ja Vuorenmaa ostivat, osa ajautui tiukassa kilpailutilanteessa konkurssiin. Kova peli kannatti ja liikevaihto lähti kasvuun.

”Me sitoutettiin uudet, nousevat brändit meidän verkkokauppaan. Saimme suoran yhteyden tehtaisiin ja pääsimme kiinni brändeihin jo alkuvaiheessa, kun ne olivat vielä pieniä. Nyt saamme tavaraa suoraan tehtailta”, Toivonen kertaa.

Axel Toivonen kokoaa omaa kiihdytysautoa autotallissa.

Matkan varrella Toivosen ja Vuorenmaan on tullut opittua yhtä sun toista verkkokaupasta ja asiakkaiden käyttäytymisestä. Valtaosan asioista yrittäjät ovat oppineet itse tekemällä ja kantapään kautta.

”Verkkokauppiaalle on tyypillistä, että luulee, että osaa 80 prosenttia kaikesta. Silloin on yleensä hyvin lähellä sitä, että ymmärtää, ettei ymmärrä mistään mitään”, Toivonen sanoo.

Jotain Eurorc:ssä on kuitenkin ymmärretty. Kun Helsingin Sanomien jutussa elokuussa kerrottiin onnistuneita esimerkkejä suomalaisista verkkokaupoista, mainittiin myös Eurorc.

Verkkokaupassa ajatukset pyörivät usein toimitusketjujen, hakukoneoptimoinnin ja teknisten ratkaisujen ympärillä. Toivonen ja Vuorenmaa yrittävät kuitenkin järjestää aikaa myös sille, mistä kaikki alkoi: RC-autojen rakentamiselle ja niillä ajamiselle. Toivosen autotallista löytyy esimerkiksi kiihdytysauto, jonka kokoaminen on Toivosella kesken.

”Axelilla on aikaa kaikkeen tällaiseen askarteluun”, toimitusjohtaja Vuorenmaa hymähtää, kun Toivonen esittelee keskeneräistä autoa.

Kun Toivosen olohuoneessa on istunut kaksi verkkokaupan ammattilaista antamassa haastattelua, Toivosen autotallissa keskeneräistä kiihdytysautoa tutkailee kaksi RC-autoharrastajaa, sen verran syvälle auton ominaisuuksiin ja osiin täällä mennään. Toki verkkokauppa on autotallissakin takaraivossa.

”Kyllähän meidän täytyy edelleen ymmärtää se tuote, mitä me myydään”, Vuorenmaa sanoo.