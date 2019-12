Samassa voimistelujoukkueessa kisaavien Erliette ja Lisette Kapasen mielestä siskosta on tukea haastavassa ja aikaa vievässä harrastuksessa.

Siskokset Erliette ja Lisette Kapanen tekivät puoli vuotta sitten sopimuksen. Harjoituksissa ja kisoissa he eivät olisi siskoksia, vaan kohtelisivat toisiaan kuten ketä tahansa joukkuekaveria. Kapasten mukaan tämä päätös on auttanut heitä siinä, että yhteistyö sujuu joukkueessa.

”Kotona olemme sitten siskoja, mutta päätimme näin, ettei tule mitään sählinkiä harkoissa”, Erliette Kapanen toteaa.

Tällä hetkellä Kapaset ovat kumpikin mukana OVO Junior Team -joukkueessa eli Olarin voimistelijoiden junioreiden edustusjoukkueessa.

Voimistelujoukkue on sekä hallitseva nuorten maailmanmestari että Suomen mestari. Keväällä joukkue voitti joukkuevoimistelun nuorten maailmanmestaruuden Espanjan Cartagenassa. Marraskuussa se sijoittui pronssille Challenge Cupin kokonaiskilpailussa, jonka viimeinen finaaliosakilpailu käytiin Budapestissa.

Kummassakin kisassa menestys tuli samalla ohjelmalla. 11-jäsenisen joukkueen teemana on ollut tänä vuonna ”Klonkku” J.R.R. Tolkienin luoman Taru sormusten herrasta -fantasiakirjan hahmon mukaisesti.

Klonkun luonne ja ulkomuoto oli huomioitu niin liikekielessä kuin meikissäkin. Jopa siniset piilolinssit oli valittu niin, että voimistelijoiden katse olisi mahdollisimman klonkkumainen.

”Kaikkien mielestä tämä ohjelma on ollut kiva, mutta hieman haikeaa oli esittää se viimeisen kerran. Toisaalta eri kausina on erilaisia ohjelmia, joten ei pääse tylsistymään. Esimerkiksi ennen Klonkkua teemana oli Venetsian karnevaali, ja se oli aivan erilainen esitys”, Erliette Kapanen sanoo.

Erliette ja Lisette Kapanen viettävät myös vapaa-ajan yhdessä.

Kapaset ovat harrastaneet voimistelua kohta kahdeksan vuotta Olarin voimistelijoissa. Kun he aloittivat voimistelun, Lisette joutui luopumaan miekkailusta ja Erliette taitoluistelusta.

Varsinkin edustusjoukkueessa voimistelu on erittäin aikaa vievä harrastus. Kapasilla on treenit seitsemän kertaa viikossa ja harjoituksissa kuluu noin 20–30 tuntia viikossa.

Koska harrastus on vaativa ja vie paljon aikaa, heidän mielestään on hyvä, että lähellä on toinen, joka ymmärtää lajia.

14-vuotias Lisette Kapanen nousi nuorten edustusjoukkueeseen vasta keväällä saavutetun MM-voiton jälkeen, kun taas 16-vuotias Erliette Kapanen on ollut joukkueessa mukana kaksi vuotta.

Siskosten mielestä on ollut hyvä asia, että he ovat pystyneet tukemaan toisiaan ja myös iloitsemaan, kun jompikumpi on päässyt eteenpäin lajissa.

”Se on ollut tosi kivaa, että on siskon kanssa enemmän yhteistä, kun on yhteinen harrastus. Ja esimerkiksi kesäisin, kun menee lenkille, niin on aina joku lenkkiseurana”, Lisette Kapanen kertoo.

Vaikka voimistelu vie aikaa, se myös aikatauluttaa päivää. Tyttöjen mielestä sama rytmi päivässä auttaa siihen, että osaa arvioida kuinka paljon aikaa tarvitsee palautumiseen ja koulutehtäviin.

”Se auttaa, ettei ole yksin, vaan muut kaverit ja sisko ovat siinä samassa tilanteessa”, Erliette Kapanen toteaa.

Tyttöjen harrastuksesta on kasvanut myös koko perheen harrastus, koska siskosten äiti Liia Kapanen toimii nykyisin joukkueenjohtajana.

Tältä vuodelta kisat ovat jo ohitse. Tammikuussa alkaa kuitenkin valmistautuminen Bulgariassa käytäviin maailmanmestaruuskisoihin.

Ensi vuonna nuorten MM-kisat pidetään ensimmäistä kertaa vasta marraskuussa, eikä toukokuussa. Koska Suomessa voimistelu on kovatasoista, pahimmat vastustajat löytyvät aivan läheltä. Niihin kuuluvat Suomen kärkijoukkueet, kuten Tampereen Minetit, ja Venäjän joukkueet.

Esimerkiksi tänä vuonna Challenge Cupin ensimmäinen ja toinen sija menivät venäläisjoukkueille.

Aina Brasiliaan ja Singaporeen asti suuntautuneilta kisamatkoilta on menestyksen ohella saatu mukaan muutakin.

”Hauskaa on ollut se, että niistä eri maista on tullut myös faneja meidän joukkueelle”, Erliette Kapanen sanoo.