Liito-oravat alkavat tottua ihmisympäristöön Tapiolassa. Eläimet hakeutuvat taloissa oleviin, koloja muistuttaviin aukkoihin.

Syksyllä Elena Vikström heräsi siihen, että hänen Tapiolassa sijaitsevassa asunnossaan kuului kovaäänistä rapinaa. Ensin Vikström pelkäsi pahinta.

”Ajattelin, että apua, nyt asunnossa on rotta.”

Lopulta rapinan aiheuttajaksi paljastui olohuoneen verhoon ripustautunut liito-orava. Tosin ensin Vikström luuli sitä ihan tavalliseksi oravaksi.

”Kun se hyppäsi sohvatuolin kaiteelle, aloin katsoa, että mikä tämä on. Se oli kiltin oloinen. Kun yritin lähestyä sitä se ei hyökännyt tai mitään.”

Liito-orava oli todennäköisesti tullut Vikströmin asuntoon avonaisen ikkunan kautta.

Vikström ei ole ainut tapiolalainen, jonka asunnossa on kuluneen vuoden aikana vieraillut liito-orava.

HS Espoo kertoi kesäkuussa, kuinka liitto-orava tutkaili Tapiolassa asuvan Tom Johanssonin asuntoa kaikessa rauhassa parinkymmenen minuutin ajan. Ilta-Sanomat puolestaan kertoi lokakuussa, kuinka tapiolalaisasunnon vessanpöntössä uiskenteli liito-orava.

”Luulen, että näissä on kyse kaupunkieläinten urbanisoitumisesta. Liito-oravat alkavat tottua ihmisympäristöön. Nykyiset liito-oravasukupolvet ovat sellaisia, että ne ovat syntyneet kaupunkiympäristössä ja tottuneet siihen”, pohtii Espoon ympäristökeskuksen ympäristöasiantuntija Tia Lähteenmäki.

Liito-orava tekee pesänsä koloihin. Tämä voi vaikuttaa siihen, että se hakeutuu taloissa oleviin, koloja muistuttaviin aukkoihin, kuten ikkunoihin tai tuuletusaukkoihin.

Espoossa on arviolta noin 800 liito-oravaa, ja ne ovat levittäytyneet melko tasaisesti eri puolille kaupunkia. Se, että liito-oravia on löytynyt nimenomaan tapiolalaisista asunnoista, johtuu todennäköisesti siitä, että alueella asuu paljon ihmisiä ja siellä on myös paljon liito-oravia.

”Yksi, mitä voi spekuloida on se, miten liito-oravat pääsevät rakennetussa ympäristössä levittäytymään. Ne voivat jäädä helpommin ahtaisiin, rakennettuihin ympäristöihin, kun ne eivät pääse liikkumaan niin vapaasti esimerkiksi suurten väylien ylitse”, Lähteenmäki sanoo.

Liito-orava on uhanalaisuudeltaan luokiteltu Suomessa vaarantuneeksi lajiksi. Espoo on mukana Euroopan unionin rahoittamassa hankkeessa, jossa haetaan keinoja liito-oravan suojelun ja maankäytön yhteensovittamiseksi. Osana hanketta Suur-Tapiolan alueella seurataan liito-oravien käyttämiä kulkuyhteyksiä radiopantojen avulla.

Elena Vikström sai lopulta kutsumattoman vieraan ulos käsilaukun avulla. Hän asetti avonaisen käsilaukun verhon alle, ja kun orava hyppäsi käsilaukkuun, kantoi Vikström käsilaukun parvekkeelle. Parvekkeella liito-orava kiipesi ulos käsilaukusta ja hyppäsi liitoon.

”En ollut ikinä nähnyt liito-oravaa aikaisemmin. Se oli aika hauskaa, että kun näin liito-oravan ensimmäistä kertaa, se oli olohuoneen sohvatuolissa.”