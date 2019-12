Espoon automuseo on toiminut vanhassa kartanon kivinavetassa vuodesta 1979 lähtien.

Suomen vanhin automuseo on toiminut vuosia espoolaisessa navetassa. Kaupunki asetti kovat ehdot museon jatkolle.

Espoon automuseossa odotetaan jännityksellä, päästäänkö siellä keväällä avaamaan ovia normaaliin tapaan. Espoon kaupunki on luopumassa automuseon kiinteistöstä, ja vielä museon jatkosta ei ole tietoa.

40 vuoden ajan se on toiminut Pakankylän kartanon eli nykyisen hyvinvointikartano Kaisankodin pihamaalla olevassa vanhassa kivinavetassa.

Kaupunki on ilmoittanut, että se suunnittelee luopuvansa tontilla olevien navetan, katosrakennuksen sekä tyhjillään olevan meijerirakennuksen omistuksesta ja etsivänsä niille uutta omistajaa. Koska rakennukset ovat suojeltuja kaavassa, myyntiin liittyy rakennuksen korjausvelvoite.

Alkuviikosta Espoon automuseota pyörittävä yhdistys sai tietää, millaisilla ehdoilla jatko navetassa olisi mahdollista.

”Ehdot ovat niin rajut, ettemme yhdistyksenä pysty niihin tarttumaan”, toteaa Espoon automuseon yhdistyksen puheenjohtaja Sami Hietanen.

Hietasen mukaan yhdistyksen pitäisi tehdä rakennukseen noin puolen miljoonan euron remontti. Tähän yhdistyksellä ei ole hänen mielestään varaa.

Kaupungiltakin kerrotaan, että kivinavetta vaatii mittavia korjauksia.

”Vielä hieman sulattelemme tätä uutista. Aiomme pitää palaverin ja kartoittaa vaihtoehdot”, Hietanen kertoo.

Hietasen mukaan yhdistys aikoo esimerkiksi keskustella Kaisankodin kanssa, mitkä niiden suunnitelmat ovat navetan ja muiden kiinteistöjen lunastamisesta.

Tällä hetkellä museolla on vuokrasopimus huhtikuun loppuun, jolloin talviajan suljettuna oleva museo on yleensä aloittanut kautensa.

Hietanen kertoo, että vielä yhdistyksessä ei ole ehditty miettiä sitä, minne kokoelma sijoitetaan, jos sopimusta jatkosta ei synny. Automuseossa on yli sata autoa ja noin parisataa kaksipyöräistä kulkuneuvoa.

”Se on hyvä kysymys, minne ne laitettaisiin. Osa on toki yksityishenkilöiden omistamia, mutta noin viisikymmentä autoa on museon omaa kalustoa.”

Espoon automuseo on Suomen vanhin toiminnassa oleva automuseo. Tänä keväänä Automuseoiden neuvottelukunta ry valitsi sen myös vuoden 2019 ajoneuvomuseoksi.