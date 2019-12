Kaikki nuoret eivät edes tiedä, mitä mielenterveyspalveluita on saatavilla, kertoo Espoon nuorisovaltuuston puheenjohtaja Joel Vanhanen.

Kuka nuori uskaltaa lähteä kesken koulupäivän puhumaan stressistä, uupumuksesta, päihteidenkäytöstä tai muista mieltä painavista ongelmistaan? Poissaolon luokasta huomaisi ainakin opettaja ja kaverit. Ehkä siitä saisi tietää myös vanhemmat.

Nuorten jaksaminen ja heille tarjolla olevien mielenterveyspalveluiden kehittäminen ovat yksi niistä asioista, joita Espoon nuorisovaltuustossa pidetään toistuvasti esillä – ja syystä.

Espoossa nuoret ovat samassa tilanteessa kuin muuallakin Suomessa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tänä syksynä julkaiseman kouluterveyskyselyn mukaan Espoossa uupumuksesta ja ja stressistä kärsii yhä useampi nuori erityisesti yläasteella ja lukiossa.

Nuorten mielenterveydenongelmat ovat puolestaan kasvussa kaikkialla Pohjoismaissa, ja THL:n mukaan noin 20–25 prosenttia nuorista kärsii jostain mielenterveyden häiriöstä.

Espoon nuorisovaltuuston puheenjohtajan Joel Vanhasen mukaan kaupungissa on tarjolla nuorille erilaista apua niin suuriin kuin pieniinkin elämänongelmiin, mutta kynnys lähteä hakemaan apua on liian suuri.

Vanhasen mukaan yksi suurimmista ongelmista on juurikin se, että apua on tarjolla lähinnä arkisin eli silloin kun pitäisi olla koulussa.

Esimerkiksi 13–22-vuotiaille tarkoitettu Nuorisopoliklinikka Nupoli on avoinna arkisin 8–16 välillä. Ison Omenan palvelutorilla ilman ajanvarausta toimiva mielenterveys- ja päihdeklinikka on auki muutaman tunnin kauemmin, mutta sinnekin ehtii juuri ja juuri koulupäivän jälkeen, jos asuu toisella puolella Espoota.

”Se, että palvelu on saatavilla vain koulupäivisin, lisää kynnystä hakeutua sinne. Jos nuori lähtee kesken koulupäivän mielenterveysklinikan vastaanotolle, heti ihmetellään, että missä sitä on oltu.”

Nuorisovaltuuston puheenjohtajan mukaan eri mahdollisuuksista ja vaihtoehdoista keskustella ja saada apua pitäisi myös tiedottaa nuorille entistä paremmin. Kaikki nuoret eivät edes tiedä, mitä palveluita on saatavilla tai ainakaan, miten itse niitä voisi käyttää.

Espoossa peruskouluissa koulukuraattorien ja -psykologien vastuualueella on vähintään kahden ja enimmillään neljän koulun oppilaat.

”Kouluissa kyllä kerrotaan, että psykologi ja kuraattori ovat, mutta koska he ovat paikalla ja mistä heidät löytää ja mitä heidän luona tehdään, ne ovat tosi monella nuorella huonossa tiedossa.”

Nuorisovaltuustossa on esitetty, että terveydenhoitajakäyntien tapaan jokainen nuorin kävisi keskustelemassa koulupsykologin kanssa esimerkiksi kahden vuolen välein.

”Se on toistaiseksi epärealistinen ratkaisu, mutta tällöin ammattilainen pystyisi havaitsemaan jos nuorella on mielenterveysongelmia ja pystyisi niihin puuttumaan. Nuori ei välttämättä niitä itse edes havaitse.”

Mielenterveyspalveluista Vanhanen on käyttänyt useita puheenvuoroja myös Espoon kaupunginvaltuustossa, jossa nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus, mutta ei äänestysoikeutta.

Nuorisovaltuustossa nuorten mielenterveyspalveluihin panostaminen nähdään satsauksena ei pelkästään nuorten omaan, vaan myös kaupungin tulevaisuuteen. Samaan tähtäävät myös muut sen ”ikuisuusaiheet”, kuten nuorten harrastus- ja koulutusmahdollisuudet sekä koulujen sisäilmatilanne. Nuorisovaltuustossa painotetaan myös Suomen velkaisimpana kuntana kuuluvalta Espoolta vastuullista talouspolitiikkaa.

”Jos nuorten mielenterveys huononee ja heikkenee, sehän on tulevaisuudessa ongelma. Tulevaisuudessa on sitten lisää aikuisia, jotka eivät käy töissä ja ovat yhteiskunnan ja kuntien vastuulla.”

Siksi viimeisten parin vuoden aikana nuorisovaltuustossa on nähty tärkeäksi, että nuorisovaltuuston ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia parannetaan heitä koskevassa kaupungin päätöksenteossa.

Vanhanen pitää hyvänä sitä, että nuorisovaltuustolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuustossa ja lautakunnissa, mutta nyt tavoitteena on saada sama oikeus myös kaupunginhallituksen kokouksiin.

”Etenkin valtuustossa päätökset ovat usein nuijan napautusta vaille valmiita.”

Vanhasen mukaan tärkeää on, että nuorten ääntä kuultaisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa päätöksentekoa. Espoossa on 18 000 nuorta, joilla ei ole äänioikeutta kunnallisissa vaaleissa.

”Tässä ei ole kyse vain siitä, että nuorisovaltuusto saisi parempia paikkoja vaan siitä, että Espoo tekisi vielä parempia, kestävämpiä ja tulevaisuuteen katsovia ratkaisuja. Päätösten pitää olla myös nuorten kannalta hyviä, koska me olemme täällä useiden kymmenten vuosien päästäkin.”

Asiasta on tarkoitus päättää ensi viikon kaupunginhallituksen kokouksessa.

Etelä-Tapiolan lukion abiturientti Joel Vanhanen aikoo keväällä keskittyä ylioppilaskirjoituksiin.

Nuorisovaltuusto kerää taas kiinnostusta

Monilla nuorilla on halu vaikuttaa heitä koskeviin asioihin, mutta ei välttämättä tietoa, että miten. Sen huomasi myös Joel Vanhanen, kun hän haki mukaan nuorisovaltuustoon neljä vuotta sitten tietämättä oikein, mistä on kyse. Vaikka Vanhanen oli toiminut koulunsa oppilaskunnan puheenjohtajana, nuorisovaltuuston hän tiesi vain nimeltä. Tarvittiin yläkoulun historian ja yhteiskuntaopin opettaja, joka keksi tuoda Vanhaselle yhden tunnin jälkeen ehdokaslapun täytettäväksi.

”Mä olin silleen, että mikä tämä on, mutta täytin sen kiltisti. Vaikka tämä vähän vahingossa lähti liikkeelle, se on ollut yksi parhaita asioita, että opettaja siihen kannusti. Kasiluokkalaisena en olisi varmaan muuten osannut hakea nuorisovaltuustoon”, Vanhanen toteaa.

Kaksi viimeistä vuotta hän on toiminut sen puheenjohtajana. Kun uutta nuorisovaltuustoa valittiin marraskuussa, hän päätti, ettei enää lähde ehdolle, sillä keväällä edessä ovat esimerkiksi ylioppilaskirjoitukset. Nuorisovaltuusto on kuitenkin jättänyt Vanhaseen halun vaikuttaa, ja hänen tähtäimessään ovat vuoden 2021 kuntavaalit.

Tänä vuonna nuorisovaltuustovaaleihin saatiin mukaan lähes ennätysmäärä ehdokkaita, 86 nuorta.

Vanhanen arvelee ehdokasmäärän kasvuun vaikuttaneen se, että nuorisovaltuustoa on pyritty tekemään aiempaa enemmän tunnetuksi eri kouluissa. Sekä virkamiehet, opettajat että nuorisovaltuustolaiset ovat pitäneet esillä vaaleja.

”Kun itse hain, silloin ehkä enemmän kerrottiin, että tämä on rentoa ja hauskaa. Nyt pyrimme kertomaan rehellisesti, että tämä on hyvä paikka vaikuttaa.”

Nykyinen nuorisovaltuusto kokoontui viimeisen kerran joulukuun alussa.

Yhtenä konkreettisena esimerkkinä Vanhanen nostaa esille tältä vuodelta sen, että nuorten työllistämisen tueksi tarkoitettujen kesäsetelien määrää saatiin nostettua. Aiempina kesinä ne ovat usein loppuneet kesken, vaikka niitä jaetaan noin 900 kappaletta. Tänä keväänä nuorisovaltuusto teki kannanoton niiden määrän nostamisen puolesta, ja ensi kesäksi kesäseteleitä on jaossa lähes 400 enemmän.

Vanhanen myös arvelee, että pientä lisämotivaatiota ehdokkaaksi lähtijöille on antanut myös se, että nuorisovaltuustolaisille on myös vuodesta 2017 lähtien maksettu kokouspalkkioita.

Varsinkin puheenjohtajalta nuorisovaltuusto vie aikaa.

”Maanantainakin käytin kuusi tuntia erilaisiin nuorisovaltuustoa koskeviin kirjoituksiin”, Vanhanen toteaa.

Puheenjohtajan tehtävänä on myös huomioida, että koko Espoon nuoret tulisivat edustetuiksi nuorisovaltuustossa. Koska eri Espoon alueille ei ole kiintiöitä valtuustopaikoista, esimerkiksi tällä hetkellä Pohjois-Espoosta on muutama edustaja, kun taas esimerkiksi Espoonlahdesta ja muista keskuksista on useampi edustaja.

Ja kuten missä tahansa vaaleissa, vaikka itse ei lähtisi ehdolle, niin äänestämälläkin voi vaikuttaa.

Tänä vuonna käytössä oli ensimmäistä kertaa sähköinen äänestys ja sillä saatiin äänestysaktiivisuutta hieman lisättyä.

Kahdessa aiemmissa vaaleissa lippuäänestys meni pieleen. Viime kerralla osa äänestyslipuista tuhottiin vahingossa osassa kouluissa, kun opettajat olivat ääntenlaskennan jälkeen ajatelleet, ettei lappuja enää tarvitse. Tätä aiemmalla kerralla joihinkin kouluihin olivat menneet väärät ehdokaslistat ja vaaleja piti järjestää uusiksi.

”Nyt kaikki äänet saatiin talteen.”