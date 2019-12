Tavallisena arkiaamupäivänä Tapiolan keskuksen Sampotorilla on hiljaista, vaikka vain korttelin päässä on kauppakeskus Ainoa.

Heikintorin ja Tapiontorin ostoskeskusten väliin jäävä Sampotorin aukio oli ennen kävelijöiden keskeinen kauttakulkureitti Tapiolassa. Se on myös Tapiolan vanhin ostosaukio.

”Nyt tämä on aivan pussinperällä, ei täällä enää kulje juuri ketään”, toteaa Olli Juvonen.

Hän on pitänyt aukiolla torikahvila Kahvi-Ollia kymmenisen vuotta, ja sinä aikana Juvosen mielestä aukion läpi kulkevien ihmisten määrä on tippunut kymmenesosaan entisestä.

Syy on selvä. Koko Tapiolan keskuksen painopiste on siirtynyt Ainoan ympärille. Sampotorin viereiseltä Heikintorilta kauppiaat ovat kaikonneet ja Tapiontorin aukion puoleiset liiketilat ovat tyhjenneet.

Aukiolle on ollut entistä vaikeampaan löytää, sillä viereisen korttelin rakennustöiden takia kulkuyhteyksiä aukiolle on suljettu, ja rakentamisen on arvioitu vaikuttavan kulkureitteihin noin vuoteen 2021 asti.