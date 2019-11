Ohikulkija huomasi maassa pienen pienen pilkahduksen: Nyt Espoossa kaivetaan esiin asuinpaikkaa Suomen esihistorian arvoitukselliselta aikakaudelta

HS-Espoo

Ohikulkija huomasi maassa pienen pienen pilkahduksen: Nyt Espoossa kaivetaan esiin asuinpaikkaa Suomen esihist

Maassa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Paikalle









”Pyheensillan vaihe on jäänyt mystiseksi, sillä näitä asuinpaikkoja on löydetty vähän.”

Espoossa