HS-Espoo

Espoossa pääsee kokeilemaan, kuinka leikkimielinen ”taide-matching” toimii sopivan kumppanin löytymisessä

Romantiikka

Museoon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Museot

LiveLove -ilta Espoon näyttelykeskus Weegeessä 4.10. klo 17–21. Tapahtumaan on vapaa pääsy.