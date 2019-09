Pätkätöiden loputon kierre oli jo nujertamassa Michael Suhosen: Eräänä päivänä Esplanadilla hän kuitenkin oivalsi, mitä elämältä oikeasti haluaa

HS-Espoo

Pätkätöiden loputon kierre oli jo nujertamassa Michael Suhosen: Eräänä päivänä Esplanadilla hän kuitenkin oiva

Ison

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vielä





Nyt

”Merkitsin karttaan jokaisen Helsingin keskusta-alueen kahvilan, ravintolan ja kaupan, ja kävelin niihin sisään kysymään töitä.”

Kovin

Nyt