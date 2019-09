HS-Espoo

Keskeinen silta rapistuu ja kasvaa sammalta Tapiolassa: ”Ei olla ihan tarkoituksella hosuttu”

Rakennuksen , johon Länsituulensilta johtaa, omistaa Lähi-Tapiola. Vuonna 1985 valmistuneessa talossa sijaitsee muun muassa Tapiolan palvelukeskus. Talon tulevaisuudesta ei ole tehty suunnitelmia, ja alueen asemakaavakin on vasta valmisteluvaiheessa.







”Ei olla ihan tarkoituksella hosuttu talon suhteen. Ei ole haluttu, että kaikki olisi Tapiolassa samaan aikaan sekaisin. On kuitenkin todennäköistä, että talo tulee siitä jossain vaiheessa poistumaan”, Mäkinen arvioi.



Tulevaisuudessakin Pohjantien yli pääsee todennäköisesti kulkemaan siltaa pitkin, sen verran keskeisestä reitistä siinä on kyse.



”Tapiolan keskuksessa hyvä asia on ollut se, että sinne on lännestä päin päässyt siltaa pitkin turvallisesti Pohjantien yli. Sillan paikka tuossa kohtaa ehdottomasti on”, Mäkinen sanoo.



Karusta ulkonäöstään huolimatta silta on kohtuullisessa kunnossa, vakuuttaa Mäkinen.



”Kun katsoo siltaa, niin se on oikein vahvan näköinen. Ei lainkaan hoikka, vaan erittäin jykevän oloinen.”