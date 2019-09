Espoolaiselta Juliukselta varastettiin robottiruohonleikkuri ja hän tiesi, mihin se vietiin: Poliisi ei voinut tehdä mitään

HS-Espoo

Espoolaiselta Juliukselta varastettiin robottiruohonleikkuri ja hän tiesi, mihin se vietiin: Poliisi ei voinut

Robottiruohonleikkuri

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Vaikka

Myöhemmin

Rikoskomisario