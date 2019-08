Timo Ekberg kertoo, kuinka Espoon Olarissa lietsottiin ilkivaltaa 1990-luvulla: ”Välillä järjestettiin tahallaan vähän mellakoita”

HS-Espoo

Timo Ekberg kertoo, kuinka Espoon Olarissa lietsottiin ilkivaltaa 1990-luvulla: ”Välillä järjestettiin tahalla

Kuitinmäen ostari on Olari possen kotipiha, ”Alue 21” Espoon postikoodin 02210 mukaan. ”Olari on ainoa oikea lähiö Espoossa, tunnetaan myös sadan graffitin kaupunkina”, pojat naureskelevat ohuen tuppakapilven keskellä. ”Eikä me olla jengi, vaan me ollaan lähiö. Ne, jotka kasvaa täällä, kerääntyy tähän. Me synnytään täällä ja me kuollaan täällä.”

