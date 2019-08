HS-Espoo

Citykanit valtasivat Espoon: ”Kanta saa koko ajan täydennystä, kun lemmikkikaneja karkailee”

Laaksolahti

, Järvenperä, Laajalahti, Suurpelto, Kilo...Monissa Espoon Facebookin kaupunginosaryhmissä on käyty kuluneen puolen vuoden aikana lähes samanlainen keskustelu. Vapaasti referoituna keskustelu etenee suurin piirtein näin:”Täällä on loikkinut musta/valkoinen/mustavalkoinen kani. Mahtaako olla citykani vai jonkun lemmikkikani?””Taitaa olla citykani. Niitä on nykyään monen värisiä.””Ootko ihan varma, ettei ole kenenkään lemmikkikani?”Espoon citykanikanta on kasvanut viime vuosina nopeasti https://www.hs.fi/kaupunki/espoo/art-2000005959743.html . Kanit viihtyvät erityisesti Etelä-Espoossa: Leppävaarassa, Tapiolassa, Westendissä, Niittykummussa ja Olarissa on paljon citykaneja.Tänä kesänä kanien keskuudessa on levinnyt muutaman vuoden tauon jälkeen rhd-virus, joka on tappanut jonkin verran citykaneja https://www.hs.fi/tiede/art-2000006113611.html . Tästä huolimatta Espoon citykanikanta kuitenkin elää ja voi hyvin.Facebookin kaupunginosaryhmien keskustelujen perusteella kanikunta on vieläpä hyvinkin moninainen.nimittäin hyvin todennäköistä, että pihapiirissä loikkiva valkoinen, musta tai laikukas kani on citykani – tai ainakin hyvää vauhtia tulossa sellaiseksi.”Kysymys siitä, miten erottaa citykanin ja lemmikkikanin on nurinkurinen, sillä kaikki citykanit polveutuvat lemmikkikaneista. Citykani ei ole virallinen alalajin määritys. Voi sanoa, että lemmikkikanista tulee citykani, kun se ei enää ole ihmisen hoidossa ja elää urbaanissa luonnossa”, sanoo Helsingin yliopiston luonnontieteellisen keskusmuseon vieraileva tutkija Henry Pihlström https://www.is.fi/haku/?query=henry+pihlstrom Sitä, loikkiiko pihapiirissä lemmikkikani vai citykani onkin parempi arvioida kanin kesyyden kuin ulkonäön perusteella.”Jos kani on vastikään ihmisen hoidosta lähtenyt, se on usein kesy ja saattaa antaa ihmisen lähestyä”, Pihlström neuvoo.värityksestä ei sen sijaan voi juurikaan päätellä, onko kyseessä lemmikkikani vai citykani. Vaikka iso osa citykaneista on harmaanruskeita, löytyy joukosta myös muunvärisiä yksilöitä.”Citykanit polveutuvat lemmikkikaneista, ja irti päässeiden lemmikkikanien joukossa on monenvärisiä yksilöitä. Monivärisyys ja laikut yleensä karsiutuvat pois parin sukupolven aikana, sillä harmaanruskea kani selviää paremmin luonnossa”, Pihlström selittää.Mustavalkoinen tai laikukas kani voi siis edustaa sukuhaaransa ensimmäistä tai toista citykanipolvea. Jos esimerkiksi jonkun alueen citykanikannan niin sanottujen perustajien joukossa on mustavalkoinen tai laikukas yksilö, voi se näkyä alueen kanikannassa parin sukupolven ajan.

ovat kuuluisia lisääntymistahdistaan. Kaninaaras voi saada vuodessa 3–5 poikuetta, joissa jokaisessa voi olla 3–12 poikasta.Pääkaupunkiseudun citykanien geeniperimää ei ole Pihlströmin mukaan tarkemmin tutkittu, mutta hän uskoo sen olevan monipuolinen.”Oma epäilykseni on, että kanta saa koko ajan täydennystä, kun lemmikkikaneja karkailee. Uskoisin, että citykanien perimä on laaja ja kirjava.”