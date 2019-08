Sara Malinen lähti remonttia pakoon lomamatkalle ja järkyttyi palattuaan: ”En ole ikinä nähnyt näin epäkäytännöllistä keittiötä”

HS-Espoo

Sara Malinen lähti remonttia pakoon lomamatkalle ja järkyttyi palattuaan: ”En ole ikinä nähnyt näin epäkäytänn

Järkytys

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Malinen

Näin Espoon Asunnot vastaa:

Espoon

Keittiön