Espoo

Miten tältä metroasemalta pääsee ulos? Espoolainen Jorma laati 35-kohtaiset käyttöohjeet Tapiolan asemalle

Ohjeet

https://www.facebook.com/109898779087505/photos/a.122161087861274/2426136940796999/?type=3&theater

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapiolan

Pieni