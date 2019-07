Kotikaupunki voi olla espoolaiselle tuntematon – siksi suurpeltolaiset järjestävät asukkaiden yhteisiä pyöräretkiä

Espoo

läheltä voi löytää kiinnostavaa uutta nähtävää ja paikkoja, joissa ei ole koskaan käynyt. Espoon Suurpellossa asuvat ovat ottaneet asiakseen tehdä alueen asukkaiden yhteisiä pyöräretkiä eri puolille Espoota tutustuakseen paremmin kotikaupunkiinsa.Pyöräilyretkien tarkoituksena on ollut tutustua esimerkiksi Espoon historiaan, mutta myös muihin naapureihin.Kaikki pyöräilemään lähtevät eivät ole etukäteen tunteneet toisiaan ja retket on tarkoitettu kenelle vain suurpeltolaiselle, kertoo Suurpelto-seuran puheenjohtaja Eira Mononen https://www.is.fi/haku/?query=eira+mononen . Hän järjestää pyöräretkiä yhdessä miehensä Jorma Monosen https://www.is.fi/haku/?query=jorma+monosen kanssa nyt kolmatta kesää.”Tarkoituksena on, että nämä ovat leppoisia ja kohtuu lyhyitä matkoja, ja että retkillä tutustutaan aina johonkin kohteeseen.”Monosen mukaan idea syntyi asukasyhteisön yhteisille retkille, kun seurassa pohdittiin, millainen tekeminen sopisi mahdollisemman monelle alueen asukkaalle.

pyöräretket ovat noin 20–25 kilometriä pitkiä ja retkille on lähtenyt viidestä kymmeneen pyöräilijää. Se on ollut Monosen mukaan hyvä määrä, jotta ryhmä pysyy kasassa matkan ajan.Monoset suunnittelevat retket aina paikallisten nähtävyyksien mukaan. Tarkoituksena on, että myös reitin varrella on nähtävää. Tänä kesänä pyöräretkillä on käyty muun muassa Suomenojan lintualtailla, Träskändan kartanolla, Leppävaarassa 1. maailmansodan aikaisilla juoksuhaudoilla ja Karakalliossa.Elokuussa suurpeltolaisille on vielä edessä kaksi pyöräilykertaa. Tulevilla retkillä on tarkoituksena suunnata Mankbyn keskiaikaisen kylän kaivauksille Finnsinmäelle ja Bastvikin kartanolle, joka oli 1800-luvun lopulla merkittävä sahatila.Myös Monoselle osa retkikohteista on ollut entuudestaan tuntemattomia. Esimerkiksi Karakalliossa hän ei ollut käynyt vuosiin, joten viime vuosina syntyneet muraalimaalaukset hän näki vasta tämän kesän retkellä.”Ne jäivät mieleen.”