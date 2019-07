Espoo

Espoossa odotettiin katuremonttia kymmeniä vuosia, kun se lopulta tehtiin, ajoväylästä tuli käyttökelvoton

Espoon

Erityisen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Parkkipaikkojen





Asukkaat

Uudistetulla

Kolmas