Purosta nostettiin pyörä, jonka tarakalla matkasi porkkana: Ihmiset syytävät puroihin valtavat määrät rojua ja roskaa

Purosta nostettiin pyörä, jonka tarakalla matkasi porkkana: Ihmiset syytävät puroihin valtavat määrät rojua ja

Ympäristötietoa

opetetaan jo peruskoulun alaluokilla, mutta joillakin oppi ei ikävä kyllä jää mieleen.Näin voi päätellä ainakin Espoon puroista löytyneistä roskista.Kaupunki ja konsultointiyritys Sitowise siivosivat Espoon purot viime kesänä. Kahdeksan hengen siivousryhmä listasi kaikki kesän aikana löytyneet roskat.

