Pirkka-viini osoittautui suosituksi, joten kohta sitä myydään ruokakaupan baarissa Espoossa: ”Kauklahdessa mikä vain on mahdollista”

Espoo

Pirkka-viini osoittautui suosituksi, joten kohta sitä myydään ruokakaupan baarissa Espoossa: ”Kauklahdessa mik

Entä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/ruoka/art-2000005990128.html

Viinin

Kauklahdessa