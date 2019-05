Espoo

Mitä tapahtuu rantaan hylätyille soutuveneille? Osa jätetään Espoon rannoille lahoamaan

Erityisesti Westendissä on ollut aikaisempina vuosina paljon hylättyjä soutuveneitä. Nyt tilanne on siellä helpottunut.

Huhtikuun

lopulla HS Espoo kertoi kadonneesta kaupunkisoutuveneestä https://www.hs.fi/kaupunki/espoo/art-2000006081328.html , joka löytyi lopulta Helsingin puolelta Lehtisaarelta. Kaikkien soutuveneiden tarinat eivät kuitenkaan pääty yhtä onnellisesti.Espoon rannoilla lojuu tälläkin hetkellä useita, pikkuhiljaa rapistuvia soutuveneitä. Lippajärvellä asuva Matti Salminen https://www.is.fi/haku/?query=matti+salminen on seurannut kahden soutuveneen rapistumista Pitkäjärven rannalla Espoossa. Toinen vene on hänen mukaansa maannut paikallaan noin vuoden verran, toinen taas on ollut osin upoksissa jo useamman vuoden.Siinä missä puuveneet lahoavat hitaasti pois, tulee lasikuituveneistä ajan saatossa ongelmajätettä. Tämä huolestuttaa Salmista.”Iso kysymys on, kenelle tuollaisista hylätyistä veneen romuista huolehtiminen kuuluu. Jos kukaan ei ota vastuuta, ne saattavat olla espoolaisten riesana vielä 500 vuoden kuluttua Espoon täyttäessä tuhat vuotta”, Salminen kirjoittaa HS:lle lähettämässään sähköpostiviestissä.

Kaupunki

