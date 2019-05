Espoo

Tarja van Veldhoven perusti oman kirjaston espoolaiselle omakotitaloalueelle

Teiden varsiin

Espoossa

Van Veldhovenia

pystytetyt persoonalliset pienet kirjakaapit eli ”pikkukirjastot” ovat monessa maassa melko suosittuja, mutta tekevät vasta tuloaan Suomeen.Pikkukirjastoista kuka vain voi ottaa, jättää tai lainata kirjan eli ne toimivat melko samaan tapaan kuin useissa kahviloissa ja kirjastojen auloissa olevat kirjanvaihtopisteet. Maailmalla ne tunnetaan nimellä Little Free Library.Pikkukirjastoissa monia viehättää myös niiden ulkonäkö. Esimerkiksi Instagram-kuvapalvelua selaamalla voi löytää toinen toistaan mielikuvituksellisimpia kirjakaappeja https://www.instagram.com/littlefreelibrary/ . Niitä on tehty esimerkiksi vanhoihin puhelinkoppeihin, mutta useimmiten kirjakaappi on saanut pienen puutalon muodon.tällainen pikkukirjasto on syksystä lähtien löytynyt Niipperinkujalta keskeltä omakotitaloaluetta.Niipperissä asuva Tarja van Veldhovenin https://www.is.fi/haku/?query=tarja+van+veldhovenin mielessä oli ajatus ”punaisesta tuvasta ja perunamaasta”, kun hän päätti perustaa Niipperinkujan Pikkukirjaston.Hän sai idean pikkukirjaston pitämiseen, kun hän viime vuonna muutti alueelle Alankomaissa vietettyjen vuosien jälkeen.Alankomaiden lisäksi pikkukirjastoja on Euroopassa etenkin Ranskassa, Belgiassa ja Britanniassa.Van Veldhoven myös huomasi, että kirjakaapin rakentaminen sopii hänen kouluprojektikseen, sillä hän opiskelee kulttuurituotantoa.”Esimerkiksi Alankomaista näitä löytyy lähes joka kadulta ja rakastin käyttää niitä siellä, koska pidän lukemisesta. Tänne muuttaessa päätin rakentaa oman kaapin, mutta toki aluksi mietin, että onko sille kuinka tarvetta”, Tarja van Veldhoven kertoo.esimerkiksi arvelutti se, onko kirjakaapille täällä samanlaista käyttöä kuin monessa muussa maassa, sillä Suomessa on jo hyvin toimiva kirjastojärjestelmä. Esimerkiksi Espoon kaupunginkirjasto on kerännyt paljon kiitosta ja maaliskuussa London Book Fair -tapahtuma valitsi sen maailman parhaaksi kirjastoksi.Epäilys osoittautui kuitenkin turhaksi ja ainakin Niipperissä lähialueen asukkaat ovat ottaneet kirjakaapin omakseen.Kirjojen vaihtuvuus on ollut kovaa, ja joka päivä kaapista on löytynyt uutta luettavaa.Van Veldhoven arvelee, että kaapin käyttö voi vielä kasvaa nykyisestään, kun kesä tulee.”Se on yllättynyt kuinka hyvin tämä on toiminut ja kirjat ovat vaihtuneet. Aluksi laitoin kaappiin muutamia omia vanhoja kirjoja, mutta alkukäynnistyksen jälkeen kaapin sisältö on elänyt täysin sen ehdoilla, mitä ihmiset tuovat ja vievät. Nopeiten menevät lastenkirjat, jotka viedään lähes heti. Kirjan voi myös lukemisen jälkeen halutessaan palauttaa takaisin.”

