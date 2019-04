Teekkari Erna Virtanen teki vuosia sitten jäynän, josta hänet muistetaan edelleen – Vappua hän on viettänyt kohta kaksi kuukautta

Espoo

Teekkari Erna Virtanen teki vuosia sitten jäynän, josta hänet muistetaan edelleen – Vappua hän on viettänyt ko

Otaniemen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Teekkarivappu





Virtaselle

Otaniemestä





Aivan

Aalto-yliopiston