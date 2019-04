Sari Granholm juoksee lenkit roskapussi kädessä ja tietää tarkalleen, mitä roskia Espoossa heitetään teiden varsille

HS Espoo

Sari Granholm juoksee lenkit roskapussi kädessä ja tietää tarkalleen, mitä roskia Espoossa heitetään teiden va

Kevät

Plogging eli roskajuoksu

Plogging yhdistää liikunnan ja ympäristöstä huolehtimisen roskia keräämällä.

Lenkille voi lähteä kävellen, hölkäten tai juosten oman kuntotason mukaan.

Mukaan kannattaa ottaa puutarhahanskat ja hieman huonommat lenkkarit, mikäli meinaa poimia roskia enemmänkin. Yksi muovipussi kuitenkin riittää, sillä sen sisällön voi tyhjätä matkan varrella roskikseen ja käyttää pussin uudestaan.

Kaikkia roskia ei tarvitse jäädä poimimaan, vaan kyykistyä aina silloin tällöin, sillä tarkoituksena on myös liikkua.

Siivouspäivä järjestää yhdessä Fortumin kanssa kerran kuussa plogging-tapahtumia Helsingin alueella. Ensimmäinen on 27. huhtikuuta.