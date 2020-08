Horoskooppi 25.8.

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Alat ymmärtää tiettyjä asioita paremmin kuin lähellä olevat. Sinua on moitittu pilkunviilaajaksi, mutta kun itse tiedät olevasi oikeassa, niin muulla ei väliä.

Härkä 21.4.–20.5. Kaipaat yhteyttä erääseen. Älä jätä sitä pelkästään kaipuun asteelle vaan syvennä suhdetta, kun kerran siihen nyt tarjoutuu tilaisuus.

Kaksoset 21.5.–21.6. Nyt on hieno hetki ryhtyä rakentamaan pilvilinnoja niin syksyn kuin tulevien kesienkin tarpeita varten. Mielikuvituksestasi löytyy kylliksi rakennusaineita.

Rapu 22.6.–22.7. Kiitä erästä häneltä saamastasi avusta. Et voi pelkästään kuluttaa tankkaamatta välillä. Energiavarastosi kaipaavat nyt jotain muuta.

Leijona 23.7.–22.8. Haluatko todella jatkaa samalla tavalla erään ihmisen kanssa vai olisiko nyt oikea aika pieneen tai suurempaan muutokseen? Päätös on isolta osalta sinun.

Neitsyt 23.8.–22.9. Tulella on ihana leikkiä ja se on todella kiehtova, mutta sillä on vaaransa. Mieti, mihin kaikkiin riskeihin olet oikeasti valmis.

Vaaka 23.9.–23.10. Saat yllättävän yhteydenoton, mikä lämmittää mieltäsi kovasti, sillä luulit tämänkin ihmisen unohtaneen sinut. Oikeasti sinä olet monen mielessä.

Skorpioni 24.10.–22.11. Kuinka kauan jaksat tällä tyylillä, jota olet tänä vuonna harjoittanut? Ajattele tarkasti, sillä kynttilää voi polttaa vain rajallisesti.

Jousimies 23.11.–22.12. Sinun ja erään välille kasvaa kudelma, joka vahvistuu todella nopeasti. Yhteinen tulevaisuutenne on todella valoisa.

Kauris 23.12.–21.1. Yksi pieni oivallus muuttaa ongelmallisen asian helposti käsiteltäväksi. Saat siitä kiitosta, mutta muista myös itse jakaa sitä.

Vesimies 21.1.–19.2. Opettele varaamaan aikaa myös itsellesi. Jakotaloudessa on hyvä elää, mutta oman itsensä huomiotta jättäminen on myös laiminlyönti.

Kalat 20.2.–20.3. Olet tuntenut itsesi haavoittuvaiseksi, mutta nyt kolhut alkavat parantua. Vedä vielä pieni hetki henkeä ja tartu sen jälkeen tarmolla kaikkeen.