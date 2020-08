Horoskooppi 21.8.2020

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Kodin peruspalvelut olkoot nyt ykkösenä, kun alat laskeutua viikonloppuun. Samantekevää, oletko sinkku tai perheellinen. Nyt on hengähdyksen paikka.

Härkä 21.4.–20.5. Ystäväsi odottaa sinua, mutta toisaalta olet joustanut viime aikoina niin paljon, että sinun on nyt vain kovetettava sydämesi ja suoriuduttava töistäsi.

Kaksoset 21.5.–21.6. Ajankäyttösi kummastuttaa ystäviäsi. Siinä on aika vähän terveitä elementtejä. Sen vuoksi pieni somepaasto on nyt enemmän kuin paikallaan.

Rapu 22.6.–22.7. Eräs puhuu mustaa valkoiseksi, mikä ärsyttää sinua totuuden ihmisenä. Ole varovainen, kun aloitat hänen arvostelunsa.

Leijona 23.7.–22.8. Unet ovat nyt ystäväsi. Saat niistä hyviä vihjeitä edessä olevaan isoon asiaan. Kirjoita ne heti herättyäsi muistiin.

Neitsyt 23.8.–22.9. Kesä tuotti sinulla yhdessä koronahuolten kanssa täydellisen asenteenmuutoksen. Olet nyt innostuneempi ja valmiimpi kuin aikapäiviin.

Vaaka 23.9.–23.10. Ympärilläsi on ihmisiä, jotka kaikki vaikuttavat elämääsi, mutta kuinka moni heistä on sellainen, jonka vaikutus on valaiseva ja innostava.

Skorpioni 24.10.–22.11. Mieti ystäväsi kanssa, olisiko jokin harrastus, joka voisi yhdistää teitä sellaisina hetkinä, jotka ovat sen arvoisia.

Jousimies 23.11.–22.12. Romanttiset hetket seuraavat nyt toistaan. Ole valmiina astumaan uuteen seikkailuun heti, kun olosuhteet ovat sopivat.

Kauris 23.12.–21.1. Jos jokin tuntuu sinusta nyt liian kalliilta, niin jätä se heti pois syksyn suunnitelmistasi. Tärkeintä on päästä hyväntuulisena ja hyvävoimaisena maaliin.

Vesimies 21.1.–19.2. Oikeasti suunnitelmia ei laadita sitä varten, että niitä muuteltaisiin jatkuvasti. Jos olet päättänyt jotain, niin toteutat sen myös.

Kalat 20.2.–20.3. Kokemus lisää tietoa, joten anna sen näkyä myös toimissasi. Pelon voittamiseksi tarvitset vahvan tieto-tunne-akselin. Ja se vaatii rakentamista.