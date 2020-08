Horoskooppi 18.8.2020

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Romanttinen hetki on parasta, mitä sitten lämpimien elokuun iltojen jälkeen on keksitty. Nauti kaikesta äläkä kiirehdi. Sitä paitsi ulkona on nyt hyvä olla.

Härkä 21.4.–20.5. Teet mielelläsi töitä, ja nyt on hyvä jakso nauttia töittesi tuloksista. Keräämällä itsellesi sopiva varasto kesän satoa, voit hetken myös olla vapaana.

Kaksoset 21.5.–21.6. Vanhan iskelmän mukaan turmaa ei tuo matkan mittavuus vaan vauhti. Pidä siis kaasujalkasi kurissa. Yhteistä matkaa riittää, jos vain maltat mielesi.

Rapu 22.6.–22.7. Hyvällä tahdolla ja ystävällisellä huumorilla saa paljon enemmän aikaan kuin ilkeilyllä. Pukeudu oikeudenmukaisuuden kaapuun.

Leijona 23.7.–22.8. Puhumalla pystyy avaamaan varsin pahoja umpisolmuja. Sinä olet siinä hyvä. Ota siis ystävältäsi haaste vastaan ja näytä, mihin kykenet.

Neitsyt 23.8.–22.9. On kaikkien kannalta väärin, että sinä olet välinpitämätön erästä ihmistä kohtaan. On sinunkin etujesi mukaista pyrkiä aina oikeudenmukaisuuteen.

Vaaka 23.9.–23.10. Sinulta pyydetään tietoja. Tarkista ja varmista niiden todenperäisyys, jotta toinen taho ei joutuisi sinun vuoksesi ikävään tilanteeseen.

Skorpioni 24.10.–22.11. Toimi niin, ettet yli-innokkuudellasi mene nolaamaan toisia. Turhaan ei vanha kansa myöskään puhunut vaatimattomuuden kaunistavuudesta.

Jousimies 23.11.–22.12. Varaudu nyt jo tulevaan. Yllättävät käänteet eivät yllätä, jos olet käynnistänyt suunnitelmat niiden varalta. Moni kiittää ja kumartaa!

Kauris 23.12.–21.1. Toisten päättämättömyys ärsyttää sinua räjähtämispisteeseen asti. Et ole siskojesi ja veljiesi vartija, joten keskity vain omaan suoritukseesi.

Vesimies 21.1.–19.2. Olet vaihteeksi täynnä energiaa, mikä on jo sinällään suuri ilo. Ala purkaa tuota varastoa varovasti, jotta jaksat sen avulla syksyyn.

Kalat 20.2.–20.3. Tunnet vahvasti omat puutteesi, mutta tunnetko myös vahvuutesi? Siihen taitaa olla vain kieltävä vastaus. Onneksi ystävät yrittävät muistuttaa niistä.