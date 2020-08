Horoskooppi 15.8.2020

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi?

Oinas 21.3.–20.4. Yllätykset ja salaisuudet tuovat viikonloppuusi aivan uudenlaisen ulottuvuuden. Nauti täysin siemauksin kaikesta, mitä tuleman pitää.

Härkä 21.4.–20.5. Pettymys vaihtuu iloksi, kun kohtaat erään ihmisen hymyn. Olet sittenkin saattanut tulkita hänet aika lailla väärin.

Kaksoset 21.5.–21.6. Pienillä hetkillä on tänä viikonloppuna tavallistakin suurempi merkitys. Ole tarkkana kaikesta, jotta et menettäisi yllättävää huipentumaa.

Rapu 22.6.–22.7. Haluatko todella tehdä erääseen vaikutuksen? Mieti tarkemmin sanojasi, sillä sinusta on tullut kesän aikana aikamoinen hölösuu.

Leijona 23.7.–22.8. Koska sinulla on periaatteita, olisi aikamoista hölmöyttä olla noudattamatta niitä. Aina ei tarvitse odottaa ulkopuolista sytykettä.

Neitsyt 23.8.–22.9. Kaikki ratkaisut eivät löydy pinnasta vaan joudut joskus kaivamaan niitä tosi syvältä. Jos löydät niitä useampia, niin punnitse niiden välillä.

Vaaka 23.9.–23.10. Sinulle tehdään ehdotus, joka vaikuttaa miltei liian hyvältä. Onko sille vaihtoehtoa? Entä, jos sittenkin suostut? Jännitysnäytelmä ratkeaa tuota pikaa.

Skorpioni 24.10.–22.11. Lahjakkuutesi ja valppautesi yhdistyneenä päättäväisyyteesi muuttavat tyystin kohtalosi suunnan. Nouset nopeasti monen sankariksi.

Jousimies 23.11.–22.12. Jännittävä kaipuu alkaa kaihertaa mielessäsi. Tiedät hyvin, mikä siihen auttaisi. Pysy kuitenkin lujana, sillä dieettisi oli oma päätöksesi.

Kauris 23.12.–21.1. Edessäsi on vino pino sovittuja asioita, jotka olet luvannut tehdä. Tiedät siis hyvin, miten viikonloppusi sujuu. Pyydä ystäviä seuraksi.

Vesimies 21.1.–19.2. Sovinnon käden ojentaminen eräälle on vähintä, mitä voit tehdä. Teidän suhteenne on ollut aikamoista myllerrystä joten käänne parempaan on suotavaa.

Kalat 20.2.–20.3. Yllätyt läheisesi toiminnasta tilanteessa, jossa hän yleensä olisi kuin viilipytty. Tuollaiset liikahdukset enteilevät hyvää.