Horoskooppi 31.07.2020

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Muista, että salaisuudet on tehty pidettäviksi. Et voi odottaa toisilta sitä, jos itse vuodat kuin seula. Mieti, mikä siinä on niin vaikeaa.

Härkä 21.4.–20.5. Testaa uusia ideoitasi vanhalla ystävälläsi. Hän uskaltaa sanoa, mitkä niistä toimivat, ja mitä olisi ehdottomasti syytä muuttaa.

Kaksoset 21.5.–21.6. Ole varovainen toiveitten kanssa, sillä huomasithan jo alkukesästä, että olit joutua vaikeuksiin, kun yllätys muutti tilanteen. Onni on arvaamaton.

Rapu 22.6.–22.7. Olet odottanut raha-asioihin suotuisampia tuulia jo kauan. Nyt muutoksen puhuri alkaa ajaa pilviä pois ja pääset nauttimaan loppukesän huolettomuudesta.

Leijona 23.7.–22.8. Päätöksiä on vaikea tehdä, mutta nyt ne tuntuvat solahtavan kuin itsestään maaliin. Ratkaisuja seuraa nyt toiminta. Valmistaudu siihen huolella.

Neitsyt 23.8.–22.9. Toki sinä tiedät monesta asiasta paljon enemmän kuin moni muu, mutta vältä antamasta liian kaikkitietäviä neuvoja.

Vaaka 23.9.–23.10. Kevään ja alkukesän aikana on ollut helppoa vältellä olemattomia kissanrisistiäisiä. Paluu puolinormaaliiin muuttaa tilannetta. Oletko itse valmis?

Skorpioni 24.10.–22.11. Puhdista pöytä ja siivoa jälkesi. Olet siirtymässä eteenpäin joten paras perintö, jonka voit jälkeesi tuleville jättää, on asioiden selkeys.

Jousimies 23.11.–22.12. Jos sinä et nyt osoita armollisuutta, niin milloin sitten? Hän on ollut sinua kohtaan varsin pitkämielinen joten käytä nyt tilaisuus hyväksesi.

Kauris 23.12.–21.1. Älä nyt anna periksi, sillä olet ratkaisun kynnyksellä. Erään ihmisen arvoitus selviää varmasti, jos jaksat vielä hetken aikaa ponnistella.

Vesimies 22.1.–19.2. Ymmärrätkö varmasti ystäväsi asennetta, sillä ei hän pelkästään ilkeydestä toimi niin kuin tekee? Ota siis lusikka kauniiseen käteen ja ryhdy muutokseen.

Kalat 20.2.–20.3. Lykkää tiettyjä päätöksiä ja ratkaisuja. Jotkut jutuista kestävät kyllä syksyynkin, joten tee arvovalinnat nyt saman tien.