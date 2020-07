Horoskooppi 16.7.2020

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Jos tekniikka osoittaa heikkoutensa, niin toimi välillä ilman teknologian suomaa helpotusta. Ovathan esi-isäsikin selviytyneet elämästään.

Härkä 21.4.–20.5. Eräs toiveesi toteutuu, mutta siinä tarvitaan enemmän kärsivällisyyttä kuin olit uskonutkaan. Löydät itsestäsi aivan uusia piirteitä.

Kaksoset 21.5.–21.6. Pidä taukoa, jos tunnet pienintäkin uupumuksen merkkiä. Pieni lepotauko antaa ajallisesti moninkertaisen hyödyn. Sinäkään et ole kone.

Rapu 22.6.–22.7. Menetkö tunne vai järki edellä? Molempi parempi, vaikka monet yrittävätkin toista sanoa. Ota käytäntöön tilannekohtainen harkinta.

Leijona 23.7.–22.8. Jospa sittenkin etenisit vaihe vaiheelta etkä yrittäisi nousta puuhun muualta kuin tyvestä, vaikka mieli niin kovasti muuta tekisikin.

Neitsyt 23.8.–22.9. Arvostelunvapaus on perusoikeuksia, mutta epäoikeutettu arvostelu on oikeasti väärin. Pidä huoli siitä, ettet itse sellaiseen lankea.

Vaaka 23.9.–23.10. Nyt on hyvä hetki täyttää vanha lupaus ennen kuin se on liian myöhäistä ja joudut turhaan katumaan sitä. Velat on vain maksettava.

Skorpioni 24.10.–22.11. Suhtaudu ymmärryksellä ystäväsi pieniin virheisiin. Ethän itsekään ole täydellinen ihminen, vaikka sellaista niin toivoisitkin.

Jousimies 23.11.–22.12. Olet laatinut itsellesi viikko-ohjelman. Noudata sitä, niin moni asia hoituu kuin itsestään. Sitä paitsi itsekunnioituksesi nousee.

Kauris 23.12.–21.1. Olet pelännyt ison asian voivan kaataa sinut. Sen sijaan sen nujertaminen vahvistaa. Elämä on monessa suhteessa taitolaji, minkä nyt osoitat todeksi.

Vesimies 21.1.–19.2. Osoita luonteellesi epätyypillistä rohkeutta. Pidä mielessäsi ystäväsi sanat ja käytä niitä matkasauvanasi. Leivot mielessäsi itsestäsi sankarin.

Kalat 20.2.–20.3. Vastoinkäymiset eivät aina jalosta vaan saattavat ajaa tilanteen katkeamispisteeseen. Älä usko kaikkea, mitä sinulle yritetään tuputtaa.