Horoskooppi 13.07.2020

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Rakkauden reitit ovat arvoituksellisia. Amor saattaa vaania mitä kummallisimmissa tilanteissa ja paikoissa. Älä siis ole valppaana vaan odota alttiina.

Härkä 21.4.–20.5. Tuulen ja tuiverruksen jälkeen on hyvä rauhoittua hetkeksi. Vedä samalla henkeä ennen kuin tartut mihinkään uuteen.

Kaksoset 21.5.–21.6. Eräs sanoo sinun olevan elämänsä keskipiste. Kuuntele tuota puhetta mielihyvällä, vaikket täysin sitä uskoisikaan. Kiitos ja kehu tekee aina hyvää.

Rapu 22.6.–22.7. Sovittelunhalua tarvitaan. Eräs ei liikahdakaan, jollei saa sinulta mitään merkkiä. Sama taitaa olla tilanne toiseen suuntaan. Kumpi ottaa ensiaskeleen?

Leijona 23.7.–22.8. Et oikeasti voi istua kahdella tuolilla yhtä aikaa. Valinnan hetki on koittamassa tuota pikaa. Sitä ennen sinun on oikeasti pakko tehdä ratkaisusi.

Neitsyt 23.8.–22.9. Sitä sun tätä on vielä tekemättä, vaikka lupasit niin monta asiaa valmiiksi ennen kuun puoliväliä. Älä silti lannistu. Sisusi tulee tässä oikeaan käyttöön.

Vaaka 23.9.–23.10. Kellossasi on sittenkin riittävästi tunteja! Olet pääsemässä takaisin oman ajankäyttösi herruuteen, mikä puolestaan innostaa lisää kaikessa.

Skorpioni 24.10.–22.11. Eräs tekee sinua hämmentävän ehdotuksen. Harkitse sitä, mutta älä lupaa näin alkuvaiheessa mitään, mitä katuisit huomenna.

Jousimies 23.11.–22.12. Huomaat viikonlopun jälkeisen väsymyksen vievän voimia tavallista enemmän. Ole armollinen itsellesi ja siirrä mahdollisimman paljon huomiselle.

Kauris 23.12.–21.1. Varo tekemästä mitään harkitsematonta erään ihmisen suhteen. Siinä on sinulle ihastuttava kultakimpale, mutta se vaatii vielä paljon työtä.

Vesimies 21.1.–19.2. Suunnitelmasi hyväksytään, mutta vain jos saat esitettyä ne selkeässä muodossa. Pitäydy tosiasioissa äläkä maalaile liikaa tulevia.

Kalat 20.2.–20.3. Sinulla on vaatimuksia erästä kohtaan, mutta vaaditaan paljon selkeyttämistä, jotta hän pystyy toteuttamaan ne toivomallasi tavalla.