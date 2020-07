Horoskooppi 6.7.2020

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Olet saanut uppiniskaisuuden perintöä, josta näin aikuisena olisi hyvä päästä vähitellen eroon. Mieti itse määrä ja aikataulu, mutta tee päätös.

Härkä 21.4.–20.5. Sinun ei tarvitse nyt venyttää penniä, vaikka monella läheiselläsi onkin tilanne aivan toinen. Älä pode huonoa omatuntoa, mutta tunne sosiaalinen vastuusi.

Kaksoset 21.5.–21.6. Ystävyyssuhde Skorpionin kanssa antaa sinulle niin paljon enemmän kuin olisit voinut odottaakaan. Nopeuta kehitystä pienellä kotimaanmatkalla.

Rapu 22.6.–22.7. Vihdoinkin pääset korjaamaan sitä, mitä olet pitkin kevättä niittänyt. Iloitse ja nauti ja tee samalla jo pieniä suunnitelmia tulevasta.

Leijona 23.7.–22.8. Riitoja syttyy nyt pienimmästäkin syystä. Ota jonkin verran etäisyyttä eräisiin ihmisiin, sillä olette toisillenne nyt turhan tulenarkaa ainesta.

Neitsyt 23.8.–22.9. Hyvin paljon elämässäsi on muuttunut, vaikka sinusta tuntuukin, että kaikki on ihan sitä samaa. Tyytymättömyys on kuitenkin hyvä merkki muutoksesta.

Vaaka 23.9.–23.10. Olet tekemässä tärkeää päätöstä joten älä välitä sitä, että puntaroit asiaa oikein perinpohjaisesti. Lopputulos on sitäkin parempi.

Skorpioni 24.10.–22.11. Josko sittenkin pystyisit solmimaan uusia ystävyyssuhteita? Lähde ainakin siitä, että syvennät oikein toden teolla jo ennestään olevia.

Jousimies 23.11.–22.12. Älä anna erään räyhääjän pilata päivääsi. Toki on hyvä ymmärtää hänen syitään, mutta siitä huolimatta kannattaa antaa veden valua pitkin hanhen selkää.

Kauris 23.12.–21.1. Levottomien päivien ilot ja taakat sekoittuvat suloiseksi sekamelskaksi. Iloitse ja nauti tästä anarkian ajasta, jonka tiedät päättyvän.

Vesimies 21.1.–19.2. Oikeasti jotain on nyt tehtävä. Vaikka kesä on vasta lähellä puoliväliä, niin silti erityisesti henkinen velttous tuntuu sinua vaivaavan.

Kalat 20.2.–20.3. Ystäväsi tuntuu hakeutuvan aika lailla toiseen leiriin kuin aiemmin. Keskustele hänen kanssaan, jos sinusta tuntuu, että tuo suuntaus on väärä.