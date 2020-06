Horoskooppi 01.07.2020

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Toisten huomioon ottaminen myös positiivisessa mielessä eikä pelkästään turvavälien vuoksi käy nyt hitaasti. Aloita paluu pienin, määrätietoisin teoin.

Härkä 21.4.–20.5. Puhu talousongelmistasi vain luotettavien ystävien kanssa, niin henkinen pelkovirus ei pääse turhaan leviämään.

Kaksoset 21.5.–21.6. Jos nyt teet ne johtopäätökset, jotka ovat välttämättömiä, niin sinun menestystäsi ei uhkaa mikään. Aktiivisuus on suuri hyve.

Rapu 22.6.–22.7. Mitä mahdollisuuksia sinulla on nyt uusien suhteiden solmimiseen? Näinä aikoina mielikuvitus olkoon rajana. Ennen muuta on hyvä lähteä liikkeelle, jos vain voit.

Leijona 23.7.–22.8. Saat hyvän vinkin, jota on syytä noudattaa, jos tietty asia on sinulle tärkeä. Ajankohta sen toteuttamiseen on täysin sinusta itsestäsi kiinni.

Neitsyt 23.8.–22.9. Vältä sanomasta heti, mitä ajattelet vaan punnitse puheitasi. Se on hyvä keino välttää ihmissuhteiden karikoita.

Vaaka 23.9.–23.10. Nyt on hyvä edetä raha-asioiden suhteen varovasti. Jos niin maltat tehdä, niin onnistumisesi sillä rintamalla on miltei taattu.

Skorpioni 24.10.–22.11. Edessäsi on tärkeä päätös kahden aika lailla samanlaisen asian välillä. Anna tunteiden ratkaista, sillä järkeillen kumpi hyvänsä on hyvä.

Jousimies 23.11.–22.12. Tiedätkö, mitä oikeasti tahdot? Toisten avulla sen selvittäminen ei onnistu, mutta pyydä heiltä neuvoa siitä, miten he itse sen tekevät.

Kauris 23.12.–21.1. Älä pane liikaa painoa tietylle negatiiviselle kehitykselle vaan katso kokonaiskuvaa. Isomman suunnanmuutoksen myötä kielteinen asia kaikkoaa.

Vesimies 21.1.–19.2. Yksittäinen uusi tuttavuus on tänä aikana kuin uuden tähden löytäminen taivaalta. Tartu tuohon tilaisuuteen innolla ja odotuksen täyttämin sydämin.

Kalat 20.2.–20.3. Tunnet, että kaikki ei ole sinun ja ystäväsi välillä kohdallaan. Jos ette löydä avaimia ongelmaan, niin kysykään rohkeasti neuvoa ulkopuolelta.