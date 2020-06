Horoskooppi 23.6.2020

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Noudata vaistojasi, vaikka ulkoinen järki sanoisi mitä muuta tahansa. Sinulla on sisimmässäsi tarkka tieto siitä, mikä on nyt oikein ja mikä on väärin.

Härkä 21.4.–20.5. Kesänuukailusi kummastuttaa toisia, mutta anna heidän ihmetellä. Uskoudu asiasta läheisimmille, jos tunnet sellaiseen tarvetta. Muuten anna asian olla.

Kaksoset 21.5.–21.6. Kuinka kauan voit vaieta tietyistä asioista, sillä moni odottaa sinun kannanottoasi? Onhan päätös yksin sinun, mutta niin on myös vastuu.

Rapu 22.6.–22.7. Oletko huomannut, että haluat pitää entistä useammat asiat omana tietonasi? Mieti, mistä se johtuu ja miten pitkälle niin on jopa parempi.

Leijona 23.7.–22.8. Toiset sanovat, että todellisuus kyllä vie elämästäsi romantiikan ja rakkauden. Vastaa heille, että nekin ovat osa sinun todellisuuttasi.

Neitsyt 23.8.–22.9. Pääset tutustumaan uuteen ihmiseen, mikä on tänä aikana niin merkittävää, että sitä on syytä juhlistaa. Normaalit ajat palaavat vaihe vaiheelta.

Vaaka 23.9.–23.10. Huomaavaisuutesi ja ystävällisyytesi palkitaan mitä ihanimmalla tavalla. Rohkaiskoon se sinua myös aloitteellisuuteen jatkossa.

Skorpioni 24.10.–22.11. Nosta askeleita korkeammiksi, jottet kompuroisi lillukanvarsiin. Sinun juttusi ovat jotain paljon suurempia.

Jousimies 23.11.–22.12. Puheliaisuutesi kaikkoaminen huolestuttaa ystäviäsi. Selitä se heille, jotta edes osa huolista katoaisi.

Kauris 23.12.–21.1. Joudut kantamaan erästä taakkaa kesät talvet joten olet siihen jo tottunut. Silti hetkellinen, täydellinen huolettomuus on mannaa sielullesi.

Vesimies 21.1.–19.2. Epäröintisi saa eräät epäilemään sitä, menikö heidän luottamuksensa oikeaan osoitteeseen. Näytä, että heidän huolensa on turhaa.

Kalat 20.2.–20.3. On ymmärrettävää ja jopa itsestäänselvää, ettet jaksaisi odottaa, mutta niin nyt vain on tehtävä. Toisaalta tämä tilanne on sinulle hyvää koulutusta syksyyn.