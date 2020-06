Horoskooppi 11.6.2020

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Tunnetko jo sydämessäsi sen, että nyt on koittamassa onnellisten seikkailujen ajanjakso, joka tempaisee harteiltasi niitä kauan painaneeen huolten viitan?

Härkä 21.4.–20.5. Sinua pyydetään mukaan aivan uudenlaiseen tekemiseen. Älä mieti sekuntiakaan ennen kuin vastaat pyyntöön myönteisesti. Eläthän vain kerran.

Kaksoset 21.5.–21.6. Tanssitko kukkakedolla vai tarvotko suossa? Elämä tarjoaa toisinaan niin erilaisia kattauksia. Ja kaikki on otettava vastaan ja muokattava parhain päin.

Rapu 22.6.–22.7. Syventyvä kesä tuo sinulle paljon energiaa. Älä siis aikaile tarttua toimeen. Sadonkorjuujuhlat häämöttävät viimeistään juhannuksen jälkeen.

Leijona 23.7.–22.8. Tarvitset joillakin alueilla aikalisää. Kerro se nyt ystävällesi, jotta sinun ei tarvitse lähiaikoina turvautua turhiin selityksiin.

Neitsyt 23.8.–22.9. Viikon ilahduttava uutinen tulee eräältä vanhemmalta ja kokeneemmalta henkilöltä, joka haluaa ojentaa sinulle auttavan kätensä.

Vaaka 23.9.–23.10. Tarttumalla nyt toivoon sinä pääset tämän kesän aikana vielä pitkälle. Ota myös ystäväsi neuvosta vaarin ja pyri nousemaan tyvestä puuhun.

Skorpioni 24.10.–22.11. Hyvästele arjen harmaus ja maalaa se toivon väreillä. Ota ilo muutenkin tärkeäksi osaksi työkalupakettiasi. Epätoivo ei nimittäin johda minnekään.

Jousimies 23.11.–22.12. Rehellisyytesi ja suorasanaisuutesi hämmentävät monia, mutta kaikki kääntyy hyväksi juuri tuosta suurisydämisestä vilpittömyydestäsi johtuen.

Kauris 23.12.–21.1. Raskaan kevään jälkeen kukkaset nousevat hitaasti sinun puutarhassasi. Laiha lohtu on, että sama on tilanne toisillakin. Jaksamisessa on nyt sen salaisuus.

Vesimies 21.1.–19.2. Olethan sinä ahkera ja jopa taitavakin, mutta rajansa toki kaikella. Varo nimittäin sitä, että sinun odotetaan tekevän monia asioita toistenkin puolesta.

Kalat 20.2.–20.3. Sinulla olisi sosiaalisen elämän alueella kysyntää, mutta kontaktit pelottavat. Yritä varovaisen etäläheisyyden taktiikkaa ihan vain, ettei sinua unohdeta.