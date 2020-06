Horoskooppi 10.6.2020

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Tunne-elämäsi kuumentuu odottamattomalla tavalla. Nauti onnestasi täysin rinnoin, sillä se ei ole todellakaan keneltäkään pois.

Härkä 21.4.–20.5. Varman päälle eläminen on hirvittävän tylsää, mutta toisaalta se tuottaa nyt sinulle juuri sellaista turvallisuudentunnetta, jota olet kaivannut.

Kaksoset 21.5.–21.6. Luovuutta ei ole ilman joutilaisuutta. Näin ollen sinun pitäisi oikeasti rakentaa aikataulusi aivan kokonaan uusiksi.

Rapu 22.6.–22.7. Menojen aliarvioiminen on ymmärrettävää, mutta pidemmän päälle se aiheuttaa hankaluuksia. Ota yksinkertaiset, mutta tehokkaat toimet käyttöön.

Leijona 23.7.–22.8. Yhtäkkiä sinulle kuin kaadetaan joukoittain hyviä neuvoja. Ihmettele rauhassa niitä äläkä välttämättä rupea ainakaan heti noudattamaan niitä.

Neitsyt 23.8.–22.9. Tutkaile haaveitasi ja selvitä kuin huvin vuoksi, mitä kaikkea ihanaa sinulla voi vielä olla edessä, kun pääset taas kovalla maalla kulkemaan.

Vaaka 23.9.–23.10. Lähde liikkeelle pienten tavoitteiden suurista askelista. Onhan nimittäin niin, että sinulle pienen tavoitteen saavuttaminen merkitsee suurta askelta.

Skorpioni 24.10.–22.11. Epäilet turhaan, että suurten intohimojen aika on elämässäsi ohitse. Tuollaiset tapahtumat tulevat aaltoina joten malta mielesi ja ole valmiina.

Jousimies 23.11.–22.12. Ystäväsi pahastuu siitä, kun laiminlyöt häntä töittesi takia. Ongelma on vaikea, sillä elämä kutistuu ilman työtä. Lepytä ystävääsi yllätyksellä.

Kauris 23.12.–21.1. Nyt ylimääräiset työt alkavat kantaa sinulle hedelmää. Toki sinulla on tähdellisiäkin menoeriä, mutta käytä häpeilemättä osa pelkästään huvitteluun.

Vesimies 21.1.–19.2. Toimi niin, että yksi plus yksi on jotain aivan muuta kuin kaksi. Älä siis tyydy siihen, mitä sinulle on tarjolla vaan vaadi enemmän.

Kalat 20.2.–20.3. Mikset eläisi unelmiesi maailmoissa? Tiedät vallan hyvin, ettet kovin usein ole siellä vieraillut. Ja jos jotain mukaasi saat todellisuuteen, niin sitä parempi.