Horoskooppi 9.6.2020

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Etene nyt omalla tahdillasi äläkä kuuntele tien varrella olevia kirittäjiä. He eivät tunne voimiasi toisin kuin sinä. Tärkein taistelu on omaa itseäsi vastaan.

Härkä 21.4.–20.5. Elämäsi taidemuseo ansaitsee kesäisen tutustumiskierroksen. Astu hetkeksi muistojen saliin ja nauti häpeilemättä muistojesi aarteista.

Kaksoset 21.5.–21.6. Yksin on hauska tehdä monia asioita, mutta kyllä siinäkin tulevat tietyt rajat vastaan. Kun sinua pyydetään joukkoon mukaan, lähde ihmeessä!

Rapu 22.6.–22.7. Mennyt on mennyttä. Unohda se. Siitä ei ole tässä ja nyt apua. Luo katse eteenpäin, jotta näet mitä kiva horisontissa oikein näkyy.

Leijona 23.7.–22.8. Ystävyyssuhteesta Jousimiehen kanssa voi kehittyä jotain vieläkin suurempaa. Pienillä teoilla pystyt nopeuttamaan asioiden kulkua.

Neitsyt 23.8.–22.9. Riskittömiä liiketoimia ja sijoituksia ei olekaan. Toisaalta pienillä panoksilla saavutta useimmiten pieniä voittoja. Ja sama kääntäen.

Vaaka 23.9.–23.10. Pohdipa, miten hoidat talouttasi. Siinä on oikeasti aika tavalla toivomisen varaa. Toisaalta sen hoksatessasi sinä myös osaat vaikuttaa tilanteeseen.

Skorpioni 24.10.–22.11. Kuuletko seikkailun kutsun? Se voi olla äänekäs torvi isoon seikkailuun tai pieni triangelin helähdys johokin pieneen ja ihanaan. Tärkeintä on kuulla se.

Jousimies 23.11.–22.12. Tehtäväsi on kuljettaa vastamunittuja munia polkupyörällä torille. Mieti toimintatapa ja sovella sitä matkallasi onneen.

Kauris 23.12.–21.1. Saat antautua muutosten tuulten vietäväksi. Jos pelaat korttisi oikein, niin pystyt myös jonkin verran ohjaamaan purttasi parhaaseen suuntaan.

Vesimies 21.1.–19.2. Pidä pientä taukoa vähän kaikesta, jotta saat käytännön asioitasi järjestykseen. Pienet asiat ovat kuin pienet kivet kengissä, jotka häiritsevät kaikkea.

Kalat 20.2.–20.3. Jos sinussa on jotain vikaa, niin on itsesi jatkuva mollaaminen ja arvosteleminen on sitä. Kun kyse ei edes ole itsesäälistä, niin yritä hivuttautua siitä eroon.