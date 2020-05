Horoskooppi 1.6.

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Tahtoisit kasvattaa iloa, mutta sydämesi tarjoaa pelkkiä rikkaruohon taimia. Ryhdy varovasti perkaamaan maaperää ilon ja onnen tulla.

Härkä 21.4.–20.5. Varo toistamasta omassa elämässäsi sitä kohtelua, jota olet nuorena saanut. Edellisten polvien virheillä on paha taipumus monistua.

Kaksoset 21.5.–21.6. Älä hiisku suunnitelmistasi vielä kenellekään. Jos pitää uskoutua, niin tee se lemmikille tai päiväkirjalle. Tämänkin avautumisen tulee tapahtua hitaasti.

Rapu 22.6.–22.7. Joko olisi niin, että olisit vatvonut tiettyjä tunteita jopa liiankin kanssa? Pohdi, tuleeko siitä kohta pelkkä velvollisuus.

Leijona 23.7.–22.8. Peilaa tunteitasi ystäväsi kanssa ennen kuin lähdet kertomaan niistä eräälle, jota sinulla on niin kovasti ikävä. Kaikki toimii, kun vain olet avoin.

Neitsyt 23.8.–22.9. Mielestäsi sinulta vaaditaan kohtuuttomia, kun pitäisi sekä panostaa että säästää. Pane kovaa kovaa vastaan ja kerro, mitkä ovat sinun ehtosi.

Vaaka 23.9.–23.10. Rentouta itseäsi hakemalla voimaa liikkumisesta. Turvaa pitää hakea, mutta et voi tehdä sitä hylkäämällä osan itsestäsi. Ja näin näet ihmisiäkin kaukaa.

Skorpioni 24.10.–22.11. Millä mittapuilla sinä tutkailet toisia ja käytätkö kaikkiin samanlaisia mittareita? Tähtää tänä kesänä kaikkesi sydämen puhtauteen näissäkin asioissa.

Jousimies 23.11.–22.12. Vääriä luuloja riittää, mutta onko sinun pakko alistua sellaisen levittäjäksi? Mieti rooliasi myös siinä. Et ole omassa elämässäsi ajopuu!

Kauris 23.12.–21.1. Ajan riento on sekä hidasta että nopeaa. Nauti nyt hetkistä, jotka laulun sanoin kuluvat nopeasti loppuun. Muutenkin tässä ja nyt on hyvä elää.

Vesimies 21.1.–19.2. Saat uutta tietoa monista asioista, mikä pitää sinut sekä valppaana että hyvällä tuulella, kun et joudu jähmettymään mitäänsanomattomuuksien parissa.

Kalat 20.2.–20.3. Ja sitten on taas kesä! Luontoa katsoen kaikki on kuin ennenkin, vaikka muuten kaikki on tyystin toisin. Kestämällä tuon jännitteen sinä saat hyvän kesän.