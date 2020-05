Horoskooppi 14.5.2020

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Muistatko, miten vannoit muuttavasi elämääsi koronan hiljentäessä turkuja ja toreja? Myöhäistähän se ei ole vieläkään, jos todella niin tahdot.

Härkä 21.4.–20.5. Aiotko kompastella koko loppuelämäsi lillukanvarsiin? Sinussa on ainesta niin paljoon, joten ole hyvä ja järjestä elämääsi hivenen järkiperäisemmäksi.

Kaksoset 21.5.–21.6. Yllättävästä lähteestä tuleva pieni rahasumma antaa sinulle tilaisuuden levittää pitkästä aikaa siipesi. Nouse koronasta huolimatta arjen yläpuolelle.

Rapu 22.6.–22.7. Kuuntele sydäntäsi. Mitä se sanoo? Mihin suuntaan tahdot lähteä, kun jossain vaiheessa on pakko tehdä reittivalintoja. Herkistä mielesi.

Leijona 23.7.–22.8. Jos sinulla vain on varaa, niin nyt on ihana tilaisuus sortua tuhlailuun ja ylellisyyteen. Sellainen antaa jännittävän voitonhuuman.

Neitsyt 23.8.–22.9. Tunnustat eräälle epävarmuutesi ja herkkyytesi. Sysää pelko syrjään, sillä esimerkin voima on suuri ja rohkeutta tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan.

Vaaka 23.9.–23.10. Rajat eivät aina ole rikkomista varten. Niiden avulla pyritään myös turvaamaan ihmisille omaa rauhaa. Jokainen tilanne on oma yksilö. Muista se.

Skorpioni 24.10.–22.11. Tuttu ja turvallinen vai uusi ja ennakoimaton. Sinä päätät ja sen jälkeen elämä jatkuu uudessa tai vanhassa uomassa. Hurjaa, mutta niin se on.

Jousimies 23.11.–22.12. Pieni matemaattinen tehtävä tuottaa aina saman tuloksen: pienillä arjen valinnoilla on iso merkitys. Aikaa on joko liian vähän tai sitä on liikaa.

Kauris 23.12.–21.1. Omassa kuplassa elämistä pilkataan usein, mutta nykyään on kuka ties hyväkin, että lähistöllä on ihmisiä, joille ei tarvitse selittää kaikkea juurta jaksaen.

Vesimies 21.1.–19.2. Huomaatko, että vaadit itseltäsi monin verroin enemmän kuin toisilta. Epäitsekkyyttä, sanoisi joku. Toinen kenties toista. Ole tarkka ja armollinen.

Kalat 20.2.–20.3. Yritä ujuttaa sanavarastoosi sana kompromissi. Helppoahan se ei ole, mutta jossain vaiheessa aikuistumisen on aika tapahtua.