Horoskooppi 13.5.2020

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Ystävällisyys on nyt ja aina niitä voimia, jotka pitävät maailmaa kasassa. Elämän kolhimille suotu myötämielisyys koituu sinunkin iloksesi.

Härkä 21.4.–20.5. Luota vaistoihisi, kun toimit erään kanssa. Se voi herättää joissakin kummastusta, mitä ei todellakaan tarvitse jäädä heille selittelemään.

Kaksoset 21.5.–21.6. Huomaatko, miten helppoa olisi luiskahtaa vanhoihin kaavoihin on sitten kyse syömisestä tai työntekotavoista? On syytä pysyä jonkin aikaa tosi valppaana.

Rapu 22.6.–22.7. Ilma on tulvillaan kaikenlaisia ennusteita ja ympäristö täynnä vaikka minkälaisia ennustajia. Suoriudu nopeasti eroon siitä, mikä sinusta tuntuu turhalta.

Leijona 23.7.–22.8. Anna sumun hälvetä, jotta näet paremmin, miten asiat oikeasti ovat. Takatalven muistot häipyvät ja sinä tunnet, miten kevät sykkii väkevästi rinnassasi.

Neitsyt 23.8.–22.9. Oletko varma, että jaksat ammentaa kaivostasi antamatta sen välillä täyttyä? Pieni kävely tai pitkä puhelu ystävän kanssa ovat juuri sitä, mitä kaipaat.

Vaaka 23.9.–23.10. Silmäsi avautuvat erään suhteen ja samalla mielikuvituksesi alkaa laukata. Tee seuraava siirtosi varovasti, sillä se on nyt tärkeä.

Skorpioni 24.10.–22.11. Suru hälvenee suremalla ja ilo kasvaa jakamalla. Älä kuormita itseäsi liikaa, jotta jaksat hyvin kesän lämpöön.

Jousimies 23.11.–22.12. Pysy linjalla, jonka olet valinnut. Sinulla on kokemuksia monenlaisista tilanteista, joten osaat myös hyvin valita toimintatapasi ja työkalusi.

Kauris 23.12.–21.1. Lähellesi tuntuu keräytyvän ihmisiä, joilla on taipumusta ja kenties jopa halua ymmärtää asioita väärin. Ole siis tavallisen tarkka sanoistasi.

Vesimies 21.1.–19.2. Luo välillä katse eteenpäin. Tiedät hyvin, mistä tulet ja mitä takanasi on, mutta nyt on hyvä miettiä jo tulevan suuntaa.

Kalat 20.2.–20.3. Jos sinä et kätke tyytymättömyyttäsi, niin miksi sitten kätkisit onnen, jos se on tullut vieraisille? Tasaveroinen suhtautuminen kaikkiin tunteisiin on kaikkien etu.