Horoskooppi 2.5.2020

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Osaat jo laskea, millainen aika mihinkin isoon tehtävään sinulta menee. Kun vielä opit varaamaan itsellesi tarvittavan kokoisen ajan, niin olisit jo pitkällä.

Härkä 21.4.–20.5. Suhtaudut erään mielestä ylitoiveikkaasti tiettyyn yritykseen. Älä usko häneen, sillä sinulla on asiasta paremmat tiedot kuin hänellä.

Kaksoset 21.5.–21.6. Itsepäisyytesi tunne-elämän alueella koituu lopulta sinun eduksesi, vaikka oletkin luullut kaikkea muuta. Asenteesi kiinnostaa monia.

Rapu 22.6.–22.7. Jos on jotain, jota et ymmärrä, niin älä lähde sellaiseen mukaan. Malta mielesi ja kuuntele toisia ja ota selvää. Perusasioista on ilo lähteä liikkeelle.

Leijona 23.7.–22.8. Pienten ilojen politiikka vie suureen onneen helpommin kuin äkilliset jättitempaukset. Sitä paitsi silloin ehtii nauttia myös matkanteosta.

Neitsyt 23.8.–22.9. Mihin kaikkeen sinä venyt? Kokeile ajoittain kuminauhasi sietokykyä, mutta ole silti varovainen, sillä joitakin vaurioita on vaikea korjata.

Vaaka 23.9.–23.10. Nyt on hyvä investoida johonkin, mutta on syytä pohtia, mihin sinä haluat panostaa sen sijaan, että miettisit vain tuotosta on se sitten henkistä tai fyysistä.

Skorpioni 24.10.–22.11. Jos ja kun haluat saada asiat toimimaan juuri toivomallasi tavalla, niin sinun on pysyteltävä tavallistakin valppaampana. Älä hellitä!

Jousimies 23.11.–22.12. Viimeisen kevätkuukauden alkaessa on mukava katsoa omituisen alkuvuoden tapahtumia. Elämä mukavuusalueesi ulkopuolella houkuttelee entistä enemmän.

Kauris 23.12.–21.1. Eristäytyminen on herättänyt sinussa kenties tavallistakin suuremman halun saada tunnustusta. Mutta miten sitä saa, jos tekemisen sijaan vain odottaa?

Vesimies 21.1.–19.2. Mukavuudenhalusi on ottamassa sinusta yliotteen. Vielä ei silti ole liian myöhäistä, mutta oikeasti sinun on tartuttava itseäsi niskasta ja heti.

Kalat 20.2.–20.3. Vihdoinkin edessä on kepeämpi ajanjakso, jollaista toden totta olet jo viikkoja kaivannut. Ole siis varovainen äläkä hukkaa sitä liialliseen huolenpitoon.