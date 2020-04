Horoskooppi 30.4.2020

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Kuka mielestäsi ymmärtää sinua parhaiten? Juttele hänen kanssaan pulmistasi. Se ainakin antaa sinulle vahvistuksen, että asioille voi tehdä jotain.

Härkä 21.4.–20.5. Jos ja kun haluat olla hyvä tai paras, niin tartu haasteeseen, joka tuntuu ensi alkuun miltei liian vaikealta. Pyramiditkin syntyivät hitaasti yhteistyöllä.

Kaksoset 21.5.–21.6. Nyt on hyvä hetki katsoa taakse ja miettiä, mistä olet tähän tullut. Edessäsi on pian useampiakin risteyksiä, joissa on tehtävä valintoja.

Rapu 22.6.–22.7. Musiikki nostaa sinut uusiin sfääreihin. Aiemmin huomaamaton kappale herättää helliä tunteita, joita on jopa vaikea ymmärtää.

Leijona 23.7.–22.8. Kaipaat kovasti uusien rakkaudensiteiden solmimisia. Mieti, mikä olisi sopiva sijaistoiminto siksi aikaa ennen kuin pääset tositoimiin.

Neitsyt 23.8.–22.9. Riita syttyy nyt pienestäkin kipinästä sinun ja erään välillä. Turvallisuuden vuoksi voisitte käydä läpi pahimpia ärsytyksen aiheita.

Vaaka 23.9.–23.10. Sinun ja ystäväsi intressit eivät tunnu kohtaavan. Yritä sinä avoimuutta, jota häneltä tuntuu nyt kovasti paljon puuttuvan.

Skorpioni 24.10.–22.11. Ethän sinä vain mieti liian paljon asioita? On nimittäin vaarana, että loputon pohdinta sokaisee sinut, kun pitäisi toimia.

Jousimies 23.11.–22.12. Kun kerran itse uskot siihen, mitä teet, niin olet nujertanut vaikeimman vastuksen. Loppu sujuu, oli sitten kyse remontista tai jostain hengentuotteesta.

Kauris 23.12.–21.1. Saat valmiita vastauksia monimutkaisiin kysymyksiisi. Älä lannistu vaan kysy uudestaan. Toista kysymyksesi, kunnes toinen varmasti ymmärtää sen sisällön.

Vesimies 21.1.–19.2. Käsilläsi on elämäsi vappu, jollainen ei varmaan toistu. Tee siitä ainutlaatuinen myös hyvässä mielessä. Sinulla on henkisiä eväitä vaikka mihin.

Kalat 20.2.–20.3. Sinussa palaa halu muuttaa maailmaa. Vaikka olisitkin pelokas, sinulla on silti mahdollisuus avata suusi. Huomaat rohkeuden kasvavan pienestä taimesta.