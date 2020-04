Horoskooppi 24.4.2020

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Aika kuluu mielestäsi nyt hitaammin kuin aikaisemmin. Voisiko sitä käyttää jotenkin hyväksi? Mieti keinoja, jotta et kyllästyisi.

Härkä 21.4.–20.5. Jos nyt yrität hallita temperamenttisuuttasi, niin siitä ei toden totta ole kenellekään mitään haittaa. Keskustelu voittaa aina riitelyn.

Kaksoset 21.5.–21.6. Saata asiat päätökseen, vaikka ne hitaasti kehittyvätkin. Pienet asiat hidastuttavat, mutta niiden ratkaiseminen vie kohti ratkaisua.

Rapu 22.6.–22.7. Älä välitä siitä, mitä toiset sinun toimistasi ajattelevat. Jos joku pitää sinun varovaisuuttasi hölmönä, niin pitäköön. Ethän sinäkään halveksi häntä.

Leijona 23.7.–22.8. Tuo ystävällesi esiin ne asiat, jotka vaivaavat ja hämmentävät sinua. Nyt se on entistä tärkeämpää, sillä elämä pienessä piirissä madaltaa ärsytyskynnystä.

Neitsyt 23.8.–22.9. Yllätyt kohdatessasi sosiaalisessa mediassa mielestäsi hyvin kiinnostavan ihmisen. Rakenna tuota suhdetta varoen, mutta hänestä kiinni pitäen.

Vaaka 23.9.–23.10. Tiedät mitä sinulta odotetaan. Vastaa huutoon ja toimi hyvissä ajoin ja toiset yllättäen jopa ennenaikaisesti. Hyvä mieli tarttuu herkästi.

Skorpioni 24.10.–22.11. Nyt on entistä helpompaa antaa tyhjiä lupauksia. Vältä silti sinä eräiden tapaa tehdä ikään kuin katteettomia vaalilupauksia.

Jousimies 23.11.–22.12. Matkailu avartaa, vaikka kyse olisi nojatuolimatkoistakin. Tee kotona kotoa käsin retki jonnekin kaukaisen kaipuun kohteeseen.

Kauris 23.12.–21.1. Moni pieni ja suurempi houkutus yrittää saada sinun huomiosi. Elämä ja ajankäyttö ovat jatkuvasti täynnä valintoja. Älä sorru leväperäisyyteen.

Vesimies 21.1.–19.2. Edessäsi on monenlaisia haasteita, joista normaaliaikoihin palaaminen on yksi monista. Mikä on ihmissuhteittesi tilanne sitten, kun kohtaat ystäväsi?

Kalat 20.2.–20.3. Ystäväsi puhuu paljon, mutta mitä sanojen takana on? Rohkaise häntä siirtymään sanoista tekoihin, jotta teidänkin suhteenne tulisi paremmaksi.