Horoskooppi 17.4.2020

Millainen päivä tulossa? Lue IS-horoskooppi!

Oinas 21.3.–20.4. Sinulla on eräiden mielestä huolellisuusvelvoite arjessasi. Sinusta kyse on yksinomaan sinun omasta asiastasi. Ristiriidan sovittelu on vaikeaa.

Härkä 21.4.–20.5. Ongelmat on paras ratkaista yhteistyössä toisten kanssa. Yksin pystyt suoriutumaan vain pienestä osasta. Sen takia on toiset ihmiset keksitty.

Kaksoset 21.5.–21.6. Tartu nyt tilaisuuteen, vaikka se vaatii sinulta vaivannäköä. Älä jätä kiveäkään kääntämättä, jotta saat asian kerralla kuntoon.

Rapu 22.6.–22.7. Seisot sanojesi takana, vaikka se vaatii sinulta paljon. Silti kaikki on sen arvoista joten sysää epäilyn tunteet saman tien syrjään.

Leijona 23.7.–22.8. Omatoimisuus on hyve. Ota ensin itse selvää asioista ennen kuin lähdet pyytämään vastauksia toisilta. Et tiedä mitään ennen kuin tiedät itse.

Neitsyt 23.8.–22.9. Odotat vastausta eräältä. Osoita sopivassa suhteessa kärsivällisyyttä ja kärsimättömyyttä. Ennen muuta älä ole välinpitämätön.

Vaaka 23.9.–23.10. Mieti, mitä haluat ja tee suunnitelma sen toteuttamiselle. Huomioi siinä aikataulu, joka ei sattuneesta syystä voi olla liian tiukka.

Skorpioni 24.10.–22.11. Et menetä mitään osoittamalla herkkyyttä. Oman heikkouden näyttäminen on merkki sellaisesta rohkeudesta, jota ikävän harvoilla on.

Jousimies 23.11.–22.12 Toisten ongelmia on hyvä kuunnella, mutta voidaksesi auttaa heitä, sinun ei kannata ottaa niitä omiksesi. Tärkeintä on antaa muuten apua.

Kauris 23.12.–21.1. Ystäväsi levittää ”tietoa”, joka sinusta tuntuu enemmänkin huhulta. Jos hän ei omin avuin osaa nopeasti lopettaa sitä, sinun on puututtava asiaan.

Vesimies 21.1.–19.2. Avuliaisuus on hyveitäsi. Heikkouksiasi on sen loppuun saattaminen. Kiinnitä huomiota tuohon, niin sädekehäsi kirkastuu entisestään.

Kalat 20.2.–20.3. Pidät rajoistasi kiinni niin tiukasti, että sinua on vaikea lähestyä. Höllennä rajavalvontaasi ja mieti ennen muuta, mikä minne olisi hyvä avautua.